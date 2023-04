Colo Colo viene de celebrar en lo deportivo ya que venció 3-1 a Palestino por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2023, y en el ámbito dirigencial se prepara para enfrentar elecciones en Blanco y Negro. Ahí es muy pobable que Alfredo Stöhwing sea reelecto para seguir como presidente, y esto hace que desde ya Marcelo Barticciotto empiece a sufrir.

A las 15:00 horas de este martes 25 de abril se llevarán a cabo la elección de timonel para la concesionaria que lleva las riendas del Cacique, donde lo más seguro es que ratifique el acuerdo con el Club Social y Deportivo para que Stöhwing siga en el cargo. Situación que no le gusta para nada al histórico exjugador y exentrenador albo.

"No hay mal menor, solo hay mal"

Barti aprovechó su espacio de comentarista en Al Aire Libre en Cooperativa y se refirió a las elecciones albas, en particular al apoyo del CSyD a un presidente tan criticado. "El club social, que yo no estaba de acuerdo que voten por Stöhwing y de última si iban a votar por él preferiría que no voten por nadie", lanzó de entrada.

"No me pareció que voten por él, ahora si tomaron la decisión esa...", alcanzó a decir antes de ser interrumpido por una consulta: "¿y no era ese el mal menor?". "No, no hay mal menor, solo hay mal. Para mí en esta situación solo hay mal. De última prefiero mantener mi postura y no votar a nadie, aunque hubiese ganado Stöhwing igual, pero no hubiese votado", argumentó.

Tras eso, resalta que "me quedo con esa sensación esa de no apoyar a nadie". Eso sí, no pierde la oportunidad de dejarle saber al Club Social y Deportivo que espera hayan logrado obtener alguna ventaja tras apoyar a Stöhwing.

"Ahora, si apoyaron a alguien me imagino que habrán sacado algún proyecto o alguna tajada, esto es política nadie se va con las manos vacías, porque el club siempre se quedó con las manos vacías e imagino que habrán tomado resguardos en ese sentido y exigirán al bloque de Stöhwing que lo apoyan pero que quieren algo a cambio", detalla.

Tras eso, confiesa que podrían ser "beneficios para los socios, que el club tenga ingerencia en diferentes situaciones, cosas que de un tiempo a esta parte le habían quitado todas al club, en un momento si los tenía con descuentos a los socios, apoyos a las ramas deportivas y otras cosas, yo quiero entender que si los van a tener ahora, ¿o no?"

"He hablado con los chicos del club y les hice saber mi postura, tengo muy buena relación con ellos, pero les dije. Yo no tengo nada que ver, no tengo ni una ingerencia, da lo mismo lo que diga. Soy el mal menor", concluyó entre risas.