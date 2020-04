Barticciotto confiesa inéditos entretelones de su paso como DT por Colo Colo: “Todo se quebró en Puerto Varas”

Mucho se ha hablado del paso de Marcelo Barticciotto como DT por Colo Colo. El campeón de América logró dar la vuelta en el Clausura 2008, pero todo se derrumbó en el Apertura 2009, donde si bien estaba haciendo una buena Copa Libertadores en el torneo local el rendimiento era muy bajo.

Y, por primera vez, reveló algunos detalles inéditos más allá del sabido entrevero posterior con algunos referentes del plantel. “El tema empezó en la pretemporada en Puerto Varas, ahí se quebró todo. Ahí llegaron en una cena, tres jugadores tarde. Estaban los dirigentes, me dijeron que yo que ponga orden. Lo que tuve que haber hecho era mandarlos a Santiago y al final no los terminé mandando, porque uno de los dirigentes pidió que no los mandara de vuelta”, expresó el ex puntero en diálogo con DaleAlbo.

“Los agarré a estos tres, nos dijimos las cosas a la cara, y se quebró un poco el tema. Fue difícil el tema, porque el equipo era un desastre en el Torneo Nacional y andaba bien en la Copa Libertadores. Les dije, que nos íbamos a dedicar a la Copa Libertadores. Me fui primero del grupo, quedaban dos partidos, y necesitábamos un punto para clasificar, perdieron con Sport Recife allá y Palmeiras acá en el último minuto”, abundó.

Asimismo, confesó que “si hablé, lo hablamos mucho, no quedó rencor, yo también me equivoqué y lo reconozco. En la forma, en el fondo no. Uno va aprendiendo, quizás lo tenía que haber manejado de otra forma, no necesariamente, me tenía que ir con un problema. Son experiencias que uno saca y tiene que aprender”.

Barticciotto en su paso como DT por Colo Colo.

“El día que yo dije que el tema estaba terminado, fue en un partido que la gente empezó a cantar mi nombre y a insultar a los jugadores. Acá está terminado el tema. Como jugador no me gustaría que aplaudieran al técnico”, profundizó.

De todas formas, y para cerrar, descartó de plano que le hubieran “hecho la cama” o que los jugadores hubieran ido “para atrás”, como si dijo en su momento.

“Dicen que Arturo (Sanhueza) no corrió en un gol. No soy de la idea, de que los jugadores van hacía atrás, tengo claro que no pasa”, concluyó el ídolo de Colo Colo.