Marcelo Barticciotto advierte que Colo Colo sufre un horrible comienzo de año debido a que no se contrataron los jugadores que solicitó Gustavo Quinteros, lo que era imperioso para darle un salto de jerarquía al plantel.

Colo Colo fue goleado por 5-1 ante O'Higgins. Una derrota que se suma al título que perdieron los albos contra Magallanes en la Supercopa, cuajando así un horrible comienzo de temporada 2023. Y aunque los jugadores no dan la talla y Gustavo Quinteros tiene responsabilidad, Marcelo Barticciotto no dejó pasar que la dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por Alfredo Stöhwing, tiene mucha culpa.

En Radio Cooperativa, y tras las declaraciones de Gustavo Quinteros donde se lamenta que el equipo esté en rodaje cuando el torneo nacional ya comenzó, Barti advierte que es un tema que lleva bastante tiempo.

"No es que a Quinteros se le ocurre reforzar el equipo por perder. Dijo que hay que reforzarse el año pasado, cuando tenía todos los jugadores, no cuando se fue Suazo, Opazo y Lucero", explicó el campeón de América en 1991.

Añade que eso "era para darle al equipo un escalón más de jerarquía, de superioridad frente a los rivales, sobre todo internacionalmente donde no daba el ancho".

Es tajante en señalar que esta versión no tiene nada que ver con la del 2022. "Es otro equipo, cuesta encontrar un buen funcionamiento con ocho jugadores nuevos. Y no tiene tiempo, porque ya empezó el campeonato", confesó.

Ahora está atrapado pues no se incorporaron a tiempo jugadores que eran importantes y debe recurrir a futbolistas de la cantera de discreto nivel. "Quinteros dice que hay que mejorar el nivel los jóvenes, por si no llega el lateral derecho, ya que debe recurrir a estos dos jóvenes para intentar estar a la altura. Se les debe exigir, muchos piden que jueguen y cuando se mandan macanas como estas los quieren sacar. Si no traen lateral derecho, tendrá que arreglarse".

Explicó que el problema de Colo Colo es que "le ganan los duelos y generan superioridad, sobre todo por los laterales. No debe estar contento Quinteros, debe estar caliente yen caliente es mejor no decir las cosas, porque las dice mal. Pero fue cauto y frío para analizar este momento".