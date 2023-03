El Superclásico 193 queda en el pasado tras el aburrido empate sin goles entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2023. Y si el partido fue más que fome, un grupo de tontitos quiso ser protagonista fuera del terreno de juego con varios incidentes de violencia.

En la previa hubo varios incidentes y durante el partido cayeron proyectiles al césped (incluida una cortapluma abierta), junto a los disparos directos entre barristas de fuegos artificiales.

Tras el duelo el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, manifestó que “tengo que enterarme de eso bien primero antes de dar una opinión. Pero no es fácil, saben todos los problemas que hay. Yo condeno todo acto de violencia, es impropio de esto que debería ser una fiesta del fútbol. No tengo problemas en condenar algo que no corresponda”.

El directivo agregó que “de todas las cosas que hayan ocurrido hay que hacer una buena investigación y tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. A la directiva de la U le ofrecí todo el apoyo posible. Fui en el entretiempo a conversar con ellos, a ofrecerles las disculpas y ver cómo estaban”.

Respecto al empate, Stöhwing sostuvo que “tiene un valor importante, claro: mantener eso que tiene harto tiempo (la racha sin derrotas ante la U), contento por ese lado, pero debíamos haber ganado”.

A espera de los probables castigos por los violentos incidentes protagonizados por los hinchas en el estadio Monumental, el próximo partido de Colo Colo por la novena fecha del Campeonato Nacional será como visita ante Cobresal este sábado 18 de marzo.