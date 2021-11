En la actualidad, el mercado de fichajes camina en paralelo a las competencias futbolísticas, como un hilo permanente de novedades y sorpresas. Pasa en Europa especialmente, pero también en Chile, donde las grúas trabajan prácticamente todo el año.

Es lo que se revela en el caso de Cristián Zavala, el delantero de 22 años que hizo cadetes en Colo Colo pero luego se dio una vuelta por Magallanes, Coquimbo Unido y Fernández Vial hasta que llegó a Deportes Melipilla y se convirtió en revelación del Campeonato Nacional.

El pasado albo no es naíf. El representante del ariete, Rodrigo Jiménez, confirmó en Deportes en Agricultura que "hay conversaciones con Colo Colo, es uno de los equipos que está interesado en él y las conversaciones están avanzadas".

"Melipilla quiere vender a Cristián y están a la espera de la oferta que los satisfaga, pero yo creo que se va a dar. Lógicamente llegar a Colo Colo es lo máximo. Llegar a cualquier equipo grande de Chile es muy bueno para cualquier jugador", explicó el agente.

Pero Aldo Schiappacasse fue más allá y le preguntó por su situación al mismo Zavala. "Cristián: inauguraste la temporada de rumores. ¿Es verdad que te vas a Colo Colo?", consultó directamente y sin rodeos el periodista de TNT Sports.

Zavala hizo una veloz diagonal y se fue por la tangente. "Bueno... como dije alguna vez en una entrevista, le pedí al club que no me dijera nada, porque se me va la cabeza a otro lado y mejor que no, no quiero saber nada", contestó el veloz ariete.

Claudio Borghi y Marcelo Vega se sumaron a las consultas, pero Schiappacasse pidió calma. "¿Por qué no dejan contestar al cabro, que ya está en aprietos y ustedes lo ponen más nervioso?", manifestó el comunicador cuando recordaron las palabras del representante.

"Si él lo dice, a mí no me ha dicho nada todavía. Así que voy a esperar hasta que termine el campeonato, y ahí decidir qué hacer. Pertenezco a Melipilla", concluyó el atacante que registra cinco goles y siete asistencias en 28 presentaciones en Primera División.