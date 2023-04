Si bien Alfredo Stöhwing asegura que todo depende de Daniel Morón, el directorio quiere seguir contando con el ex portero como gerente deportivo de la institución.

Colo Colo comienza un nuevo periodo con Alfredo Stöhwing a la cabeza de la institución como presidente de la concesionaria Blanco y Negro, donde ya comienza a estructurar su equipo de trabajo, uno que quiere que también siga liderando Daniel Morón.

El histórico e ídolo arquero de Colo Colo tenía en duda su continuidad tras el directorio en el Monumental, algo que el reelecto mandamás quiso aclarar de forma inmediata para que no se preste para malos entendidos.

"Bueno, no estoy en condiciones de asegurarlo porque depende también de él. Obviamente no quiero adelantarme a eso, no sabía cuál iba a ser la decisión del directorio, pero tengo el mayor interés de comenzar a conversar con él y mi deseo personal, y yo creo que creo interpretar la opinión del directorio es que Daniel siga con nosotros", comentó Stöhwing en una rueda de prensa luego de ser nuevamente presidente de Colo Colo.

Para su nuevo gobierno espera poder contar con Morón, a quien asegura que le tiene mucho respeto por el trabajo, aunque deja sobre la mesa que siempre se puede mejorar.

"Es una persona del club, un ídolo que ha tenido un trabajo muy profesional. Hay que seguir mejorando, por supuesto. Es una gran persona, una persona honesta, que es muy muy importante. Yo espero seguir contando con él como gerente deportivo del club", destacó.

En ese sentido, falta la opinión del propio Morón para confirmar que seguirá ligado al club en sus funciones, la que de igual forma serán evaluadas al final de temporada.