Tras la Supercopa de Chile en la que Colo Colo se impuso 2-0 sobre Universidad Católica para llevarse el título, la afición tuvo un momento con Javier Parraguez que tuvo aires de despedida cuando el futbolista se acercó a la tribuna donde recibió muestras de cariño por la hinchada albo que se encontraba ahí presente.

El delantero tiene todo prácticamente cerrado para incorporarse al Sport Recife de Brasil y si bien en las últimas horas se especuló con que el trato pudo haberse complicado, esto está totalmente descartado. "Estaríamos viajando esta noche a Recife", dijo su agente José Luis Carreño a Dale Albo.

De hecho, el viaje al país amazónico es algo que se dará en las próximas horas. "Nos acaban de avisar los dirigentes que nos están mandando el pasaje para viajar hoy, ya mandamos toda la documentación para regularizar eso y estaríamos, como te digo, viajando esta noche a Brasil. Todo marcha normal", indicó el representante.

Javier Parraguez se marcha a Sport Recife de Brasil. (Foto: Agencia Uno)

"En toda negociación, muchas veces, surgen diferencias, pero eran pequeñas. No sé porque pusieron que se estaba complicando la partida de Javier, no era así. Y si hubiera ocurrido, las puertas están abiertas en Colo Colo y puede volver sin ningún problema, pero no es así, lo digo tajantemente, hasta el momento, hay un acuerdo total", puntualizó.

Parraguez se va de Macul tras tres temporadas con la camiseta del Cacique en las que marcó 14 goles en 72 compromisos pero varios de esos tantos fueron de mucha importancia por lo que se ganó el cariño de toda la hinchada a pesar de no ser considerado un inamovible de Colo Colo.