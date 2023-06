Yashir Islame Pinto ha tenido una carrera en el fútbol de verdadero trotamundos, teniendo por delante un nuevo desafío internacional tras arreglar su salida de Universidad de Concepción, elenco al que llegó recién a principios de año para ayudar en la lucha por el ascenso en la Primera B.

Fueron las propias redes sociales del Campanil quienes confirmaron que el atacante palestino-chileno dejará la institución para jugar en la exótica Primera División de Tailandia, liga que el formado en Colo Colo ya experimentó en el 2021.

“¡Éxito en tu próximo desafío, Yashir! El delantero nacional deja de pertenecer a Fútbol UdeC para continuar su carrera en la Primera División de Tailandia. Te deseamos lo mejor y agradecemos tu profesionalismo y entrega en estos meses que estuviste con nosotros”, publicaron en el cuadro penquista.

Por medio de un video, el jugador declaró que “es una sensación rara, con muchos sentimientos encontrados. Dejo muchos amigos en Universidad de Concepción. Siento el cariño de cada uno de mis compañeros, del cuerpo técnico y de los hinchas”.

“A veces los resultados no son lo que uno espera, pero siento que el equipo ha demostrado un alza, sobre todo en los puntos. No tengo duda de que vamos a terminar bien el año, y digo vamos, porque me siento participe de este grupo y les voy a desear siempre lo mejor”, agregó.

Para cerrar, el delantero declaró que “hoy me toca partir una nueva aventura. Fue difícil la decisión, pero siento que es lo mejor a nivel personal y familiar. Espero que terminen un gran año, porque el equipo y la institución se lo merecen”.

Islame Pinto jugó 15 partidos en Universidad de Concepción (siendo uno de ellos por Copa Chile), anotando cuatro goles y entregando una asistencia en la primera mitad del 2023. Cabe recordar que los penquistas son los colistas de la B con 13 puntos luego de 16 duelos jugados, siendo el equipo que por ahora está perdiendo la categoría.