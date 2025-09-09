Lo que debía ser una semana de fútbol se ha transformado en cualquier cosa, menos eso. La realización de la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile ha sumado varias polémicas no sólo por la negativa de uno de los clubes a jugar.

Además de las quejas del Romántico Viajero por tener que disputar un título ante el Cacique a días de jugar cuartos de final de Copa Sudamericana, se suma lo ocurrido con el Estadio Santa Laura. El recinto de Unión Española se encuentra en remodelación de sus luces, las que han puesto en duda el encuentro.

Desde las autoridades han salido a remarcar que el compromiso no se puede realizar si hay obras, lo que tiene a los Hispanos trabajando con todo. Tanto, que este martes emitieron un comunicado para calmar los ánimos de sus propios hinchas para la que será la gran prueba de fuego de la Catedral.

Unión Española confirma su prueba de fuego antes de la Supercopa

Las dudas que se han generado debido a los trabajos que hay en el Estadio Santa Laura preocupan a la Supercopa. Colo Colo y la U esperan por el visto bueno del recinto para poder jugar en medio de reclamos de todos lados por la programación del duelo.

Pese a la alarma que hay por los trabajos de remodelación, Unión Española confirmó que jugará un día antes de la Supercopa en el Estadio Santa Laura. Foto: Photosport.

Pero para calmar un poco los ánimos, este martes Unión Española emitió un comunicado aclarando si es que llegarán a tiempo con la instalación de las nuevas luces. “Los trabajos de instalación de las nuevas torres de iluminación en el Estadio Santa Laura avanzan de manera satisfactoria y conforme a los plazos estipulados, en el marco del proyecto de modernización de la luminaria de la Catedral“, señalaron.

Eso no fue todo, ya que los Hispanos confirmaron que jugarán su partido este fin de semana, 24 horas antes de la Supercopa. “En este contexto, confirmamos que el partido correspondiente a la fecha 23 de la Liga de Primera, donde enfrentaremos a Audax Italiano este sábado a las 12:30 horas, se disputará con total normalidad“.

Finalmente y ante la incógnita sobre el ingreso al recinto por las obras en curso, Unión Española dijo que no habrá problemas. “El acceso del público no se verá afectado por las obras, manteniéndose las condiciones de seguridad y comodidad para todos los asistentes“.

De esta forma, quedará esperar para ver si es que las inspecciones que se llevarán a cabo entre miércoles o jueves terminan con la polémica. Por su parte, los Hispanos hacen lo posible por estar a tiempo con todo y así no frenar más el fútbol chileno.

La Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U vive horas claves. El Estadio Santa Laura se prepara para poder realizar un encuentro que está suspendido desde febrero y que ya es más un cacho que la disputa de un título.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Tras el partido de Unión Española, el Estadio Santa Laura se prepara para recibir la Supercopa entre Colo Colo y la U. El encuentro está programado para este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

