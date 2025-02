Unión Española dio uno de los buenos golpes al mercado de pases al fichar al delantero argentino Matías Suárez. El jugador de 36 años, de buenas campañas en River Plate, asumió el desafió de arribar al cuadro de Independencia en el 2025.

La decisión no fue fácil, ya que este sería el primer desafío del atacante en otro país sudamericano que no sea Argentina. Sin embargo, una charla con un viejo conocido fue clave para cruzar la cordillera.

Hablamos de Pablo Solari, ex jugador de Colo Colo y que justamente coincidió con Matías Suárez por varias temporadas en River Plate. Para el delantero conversar con el Pibe fue crucial para dar este paso en su carrera.

“Me dio tranquilidad”

Suárez fue consultado el programa ESPN F90 sobre si habló con Paulo Díaz para venirse al fútbol chileno. Pese a que compartió camarín con el ex Palestino, el delantero señaló que “justo ahora no hablé con Paulo para venir a Chile”.

“Y eso que con él casi siempre nos sentábamos juntos en le vestuario y hablamos mucho tiempo. Con Paulo tengo la mejor relación y creo que es de los mejores defensores del fútbol argentino”, añadió.

En ese sentido, detalló que “con él que siempre hablaba y me contaba cosas de Chile, todavía hablo con él, es con Pablo Solari. Él pasó por acá y me recomendó venir. Eso me hizo estar un poco más tranquilo a la hora de tomar una decisión”.

Matías Suárez coincidió por varios años con Pablo Solari en River Plate. | Foto: Getty Images.

Matías Suárez viene de jugar 26 partidos en el 2024 con la camiseta de Belgrano, donde solo pudo convertir dos goles en 897 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El próximo partido de los hispanos será ante Unión La Calera el lunes 17 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera 2025.