La Segunda División continúa moviéndose de cara a la nueva temporada, y Santiago City sumó un nuevo refuerzo con la mirada puesta en el ascenso. El elenco capitalino aseguró la llegada de un zaguero con amplia trayectoria en el fútbol chileno, buscando solidez en la ofensiva.

Su fichaje fue adelantado por el periodista Diego Díaz. “Otro ex O’Higgins que se fue al mundo de la Segunda División, ya que refuerza a Santiago City. Luego de su fallido préstamo en Cobreloa, donde apenas duró un semestre, jugó en Santa Cruz y después en el monasterio le dieron las gracias”.

Por su parte, el club anuncio su llegada a través de sus redes. “Bienvenido Diego al City”.

La carrera de Diego González

El jugador comenzó su carrera en O’Higgins, sumándose el 2017 al Palmeiras Sub20 a préstamo regresando al fin de temporada a O’Higgins. Tras esto pasó a préstamo por clubes como Rangers, Cobreloa y Santa Cruz.

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El 2026 de Santiago CIty

A través de sus redes, el club anunció la renovación del capitán Marco Medel hasta el 2031 y Nicolás Claveria y Matías Sáez hasta, al menos, el 2030.

Además, también anunció las llegadas de Ítalo Müller, Miguel Arias, Diego Muñoz, Pablo Cárdenas, Ignacio Schulz, Bryan Taiva, Andrés Díaz, Fabián Núñez, Víctor González, Álvaro Maslovski, Carlos Lobos y Max Gatica

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¿Cuándo juega Santiago City en la Segunda División?

La escuadra debutará esta temporada el próximo domingo 22 de marzo contra Real San Joaquín en el Estadio Municipal de Rengo.

En síntesis: