Pese al esperado debut en la Primera B tras años oscuros por la desafiliación, en Deportes Concepción no todo son sonrisas este 2025. Es que previo al debut contra Deportes Temuco, uno de sus jugadores recibió triste noticia.

Luego de ser oficializado hace un par de semanas y con anterior paso por el arco lila, Brayan Manosalva tuvo una grave lesión que complica hasta su carrera como futoblista.

Lo que partió con dolencias a los pocos días de haber comenzado a entrenar, ahora lo tiene en duda con su futuro deportivo. Por ello, los próximos días serán claves para definir su caso en el Conce.

El DT del Conce habla del caso

Según el medio Sabes Deportes, Brayan Manosalva tiene una dura lesión en el sector derecho de su cadera. Fue así que que los exámenes realizados no arrojaron un diagnóstico alentador para el meta.

Por esa razón, hasta se analiza la opción de que el meta deba dejar la actividad, aunque por ahora solo está confirmada su operación y ver cómo evoluciona su caso, según el citado medio.

Al respecto, el DT Manuel Suárez dijo que “tiene que ser lo que corresponde, concreto, y eso lo hacen los expertos. Prefiero no responder para no caer en un error de diagnóstico que no me corresponde dar”.

Sobre su rival, Deportes Temuco, el estratega aseguró que son un tremendo club, con una historia grande en el fútbol profesional chileno. Eso sin duda lo posiciona en un lugar distinto al nuestro. Después, tiene un entrenador (Mario Salas) como mucha experiencia“.