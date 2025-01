El paro del fútbol chileno continúa. Este miércoles, la ANFP y el Sifup vivieron una intensa reunión en la Dirección del Trabajo, pero la mediación todavía no entrega frutos que permitan bajar la huelga de los futbolistas. Así, la Copa Chile 2025, que comienza este fin de semana, corre peligro.

Gamadiel García, presidente del Sifup, comentó a los medios que “estamos en vías de seguir avanzado, las voluntades de ambas partes están, pero llegar a consensos está bastante complejo. Acordamos reunirnos el jueves (23 de enero) para tratar de llegar acuerdos que nos permitan volver con el fútbol”.

La Copa Chile debería iniciar el viernes 24 de enero con el partido de Palestino y Audax Italiano a las 18:00 horas. Pero si no hay un acuerdo, y no se pronuncia el Consejo de Presidentes, el torneo no empezará. Se retrasará, así, el inicio de temporada del fútbol chileno.

“Creo que lo dejé claro ayer (lunes). Más allá de las buenas voluntades, todo sigue igual. Todavía falta ratificación por parte del Consejo de Presidentes, que podamos firmar los acuerdos. Esto no es de un día para otro y lamentamos que se esté definiendo esta semana”, añadió García.

La reunión de la ANFP y el SIfup en la Dirección del Trabajo no terminó con acuerdo | Photosport

Paro en el fútbol chileno: no se jugaría la Copa Chile

Gamadiel García fue claro. “Por tiempo, lo más prudente sería que este fin de semana no se juegue. Veocasi imposible que el día jueves sellemos todos los acuerdos; no dan los tiempos, esa es la realidad”, declaró.

“El llamado que haría es que los clubes sigan entrenando para el inicio de la temporada, pero que lamentablemente es imposible que salgamos con humo blanco, pese a las buenas voluntades”, sumó el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales.