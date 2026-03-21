“Se va a cambiar”: Revelan el gran problema que enfrenta la definición de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga comenzó a disputarse en este 2026. El nuevo torneo ha sacado aplausos por aumentar la cantidad de partidos y ofrecer un nuevo trofeos a los clubes de la Liga de Primera. Incluso tiene como Gran Premio un cupo en la Copa libertadores.

Lo que fue aplaudido por Nicolás Peric en el Hay Zoom de TVN. El ex portero aseguró que Colo Colo debe ser protagonista. “Es su obligación ganar el torneo porque es lo único que juega. Podría asegurar el año Fernando Ortiz”, detalló.

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Pero luego hizo hincapié en la fecha donde se disputará el último partido. “Es un campeonato corto, con cruces super interesantes. Está todo perfecto, salvo la fecha de la final”, deslizó.

El tema es que en su análisis, Peric reveló un pequeño gran detalle que podría marcar el desenlace del torneo. “Está final del 19 de julio es a partido único. ¿Y qué hay ese día? La final del Mundial”, expresó sorprendido.

¿Qué pasa con la final de la Copa de la Liga?

Así las cosas, Nicolás Peric recordó que la final de la Copa de la Liga será el mismo día que el Mundial 2026.

“¿Quién crees que planifica esto? La ANFP. Ya es anecdótico”, comentó entre risas el ex golero. Tema que Fernando Agustín Tapia complementó con que esto ya no es primera vez que ocurre.

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“Ya pasó en 2002, cuando fue la final de Brasil y Alemania. Ese mismo día fue la final del Apertura entre Católica y Rangers”, agregó el periodista y hasta recordó que en dicha definición justamente fue protagonista Nico Peric.

“Qué iba a ver la final. A esa hora yo estaba durmiendo. Después me comí cuatro goles. Yo creo que se va a cambiar. Es la fecha más importante del fútbol y nosotros lo ponemos el mismo día”, sentenció entre risas.