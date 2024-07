Luego de su descenso a Primera B, parte del renacer de los últimos dos años en Santiago Wanderers, que lo tuvo peleando incluso por el Ascenso, se debió al regreso a la directiva del histórico Reinaldo Sánchez, hoy máximo accionista del club.

En la actualidad, el ex presidente de la ANFP maneja el 60 por ciento de la propiedad del club, y fue el responsable del arribo de Jaime García como entrenador, luego de un mal primer semestre con el uruguayo Francisco Palladino.

Sin embargo, no todo es para siempre. En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, Sánchez anunció que está preparando el terreno para confirmar su salida definitiva de Wanderers, pues asegura que su edad, 80 años, le pasa la cuenta.

Reinaldo Sánchez, accionista mayoritario de Wanderers (El Mercurio)

Sánchez anuncia su retiro de Wanderers tras tres años

“Es una lástima lo que está ocurriendo, porque se generaron muchas ilusiones al principio y los resultados no han sido buenos. Voy a cumplir 80 años y pienso retirarme, creo que mis acciones las voy a vender, ya estoy muy pasado. Ni siquiera voy al estadio, este año no he ido nunca. No tengo el mismo entusiasmo que antes“, afirmó el directivo.

Respecto de quién tomará sus acciones en Wanderers, Sánchez indica que “hay ofertas concretas, pero yo no sé, la verdad es que los resultados me desaniman. A eso se suma que las cosas en Valparaíso andan muy mal. El otro día, con Recoleta, llegaron cuatro mil personas. Solo por jugar ese encuentro, el club perdió setecientos mil pesos. Jugar en Valparaíso es perder plata“.

“Desde que llegué están haciendo ofertas y no todas son de mi gusto. Hay que investigar esto, porque siempre viene bien enmarañado, uno no sabe quién está detrás. Lo más importante para mí es el cansancio que siento. Ya no tengo la fuerza de antes“, sentencia el empresario microbusero.

