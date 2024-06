Luego de un positivo cierre de la primera rueda en Primera B, con una goleada por 6-0 a San Luis de Quillota, en Santiago Wanderers comienzan a planificar el próximo semestre junto con el técnico Jaime García, y un aspecto principal es en materia de refuerzos.

Al respecto, desde el club observan atentamente los movimientos de varios cuadros de Primera División, en especial con aquellos futbolistas que no entran en consideración para la segunda rueda, para buscar sumar incorporaciones a su plantel.

En esa línea, desde El Mercurio de Valparaíso apuntan a dos nombres que hoy no suman minutos en sus equipos para reforzar Wanderers. El primero, Mario Briceño, hoy en Huachipato; el otro, Nicolás Guerra, que fue cortado por el técnico Gustavo Álvarez en Universidad de Chile.

“Ambos son buenos elementos, además no están jugando en sus equipos; pero lo de traerlos o no, son decisiones que tienen que tomar ellos ya que tienen contratos vigentes con sus respectivos equipos. Debe haber voluntad tanto de ellos como de sus clubes”, afirma Andrés Sánchez, presidente de la Comisión Fútbol.

Nicolás Guerra fue dirigido por Jaime García con Ñublense en 2021 y 2022 (Photosport)

¿Cómo le fue a Guerra junto a Jaime García?

El aún delantero del Romántico Viajero fue en calidad de préstamo a Ñublense, durante las temporadas 2021 y 2022, con el oriundo de Cartagena como DT, quien le entregó confianza plena para ser su referente de ataque, además de ser parte del equipo que logró clasificar a Copa Libertadores.

En su paso por Chillán, junto a Jaime García de entrenador, Nicolás Guerra disputó un total de 4.855 minutos en cancha durante 62 encuentros, en los cuales registró 19 goles y 10 asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar Wanderers?

Tras volver a la victoria en Primera B, el próximo desafío para el equipo de Jaime García será en Copa Chile, cuando este sábado 15 de junio se enfrente a Concón National, de la Segunda División, a partir de las 17:30 horas.

