Como si la desastrosa gestión que ha llevado adelante y que ha llevado al fútbol chileno a vivir una ola de papelones no fuera suficiente, Pablo Milad sumó una guinda más a la torta. La ANFP busca hacer un brutal recorte en el Fútbol Formativo, lo que tiene en alerta a los hinchas.

La situación sorprende, especialmente porque desde hace un rato que pareciera que las divisiones inferiores están a su suerte en nuestro país. De hecho, el mandamás de nuestro balompié aseguró que hoy la inversión es mayor, pero Jorge Valdivia no le cree nada.

El Mago sacó la voz y con todo luego de las insólitas explicaciones que dio el presidente del fútbol chileno sobre el estado de las cadetes. El campeón de América no se guardó nada y exigió claridad en las palabras, ya que afectan no sólo al deporte sino que al país como sociedad.

Jorge Valdivia le pide explicaciones a Pablo Milad por el Fútbol Formativo en Chile

En medio de la polémica por el posible recorte en las divisiones inferiores, Pablo Milad apareció este jueves para asegurar que en la ANFP “pasamos de dos mil millones que costaba a cinco mil 600 millones” de inversión. Las palabras del presidente de la ANFP hicieron explotar a Jorge Valdivia, quien en Radio ADN disparó de vuelta con todo.

Pablo Milad aseguró que la ANFP ha invertido más dinero que antes en las juveniles, algo que Jorge Valdivia descartó de plano. Foto: Photosport.

“Dentro de todo lo que dice Milad, me gustaría saber esa diferencia abismal de presupuesto. ¿Qué mejoró? Porque cuando yo fui juvenil era un jugo en caja con un sandwich muy seco y hoy es el mismo. Yo jugaba en Quilín y se sigue jugando ahí”, comenzó señalando.

El Mago insistió en su punto y acusó que “hoy el traslado no es en avión, Cobresal sigue teniendo inferiores en Santiago y no en El Salvador como debe ser. Wanderers sigue entrenando en el mismo lugar, entonces dónde está esa diferencia”.

Jorge Valdivia siguió con sus dardos contra Pablo Milad y le dijo no conocer cómo están hoy los jóvenes del fútbol chileno. “No sé si hace alusión al año en que el presupuesto era de 2 y hoy es de 5. Las mismas precariedades de hoy son las que teníamos en mi época”.

“Con este mensaje de Milad después no exijamos que la selección tenga otro Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Estos grandes nombres en la selección no son producto de la calidad de desarrollo que los clubes entregaron, sino que es calidad propia. ¿Vamos a apostar a eso? Al desarrollo personal, a la naturalidad de condiciones. Cuesta mucho en Católica, el koreano de Católica, buscar un chileno. No dijo que se privilegie porque son muchachos con condiciones, pero de qué manera o los dirigentes esperan que aparezca otro Claudio Bravo o Gary Medel”, añadió furioso el ex 10 de la Roja.

Jorge Valdivia todavía tenía balas por disparar. “En el desarrollo y estructura no le estamos aportando o dando eso que necesita. De qué manera pedimos después. Me encantaría compararlo con el fútbol joven peruano o ecuatoriano, que uno los ve y hay una diferencia primero física, después futbolística. Le queremos exigir a Nico Córdova pero cómo lo va a tener en Antofagasta si no puede venir porque tiene que venir en bus y la ANFP no le quiere pagar el pasaje”.

El Mago fue más allá y puso como ejemplo el que le quiten oportunidades a los jóvenes con un impacto negativo en el país. “Esto impacta en lo social porque uno dice a qué edad el niño dice que quiere jugar a la pelota, que quiere ser Messi o Alexis. Los estamos coartando y después decimos ‘Uy, cómo crece la delincuencia’. Y ese niño que quiere ser futbolista ya le están quitando el pasto”.

La idea de la ANFP de ir juntando divisiones menores puso en el debate en qué momento un jugador puede saber si llegará al profesionalismo o no. “Yo empecé enano y los tiempos hoy son distintos. Nosotros juntábamos cuatro piedras para hacer arcos, jugabas en el pasaje. Hoy no, pero a los 12 o 13 a un niño no le vas a enseñar de táctica, de pelota detenida o de posicionamiento. Yo a mi hijo de 14 le digo de una transición directa y se confunde. El niño es el de la calle, del colegio, el que le dice al papá que quiere ir a jugar y hoy le quitan la opción. Después por eso vemos más delincuencia.

Finalmente, el campeón de América con nuestro país tiró un último palo a quienes hoy, lamentablemente, están a cargo de los clubes. “Cada vez menos, sobre todo con la mafia que hoy tienen los representantes que se adueñan de los clubes”.

Jorge Valdivia deja en evidencia la furia que hay en los hinchas del fútbol chileno por las decisiones que ha tomado Pablo Milad y la ANFP. Quedará esperar para saber cómo terminará la votación en el Consejo de Presidentes, donde podrían terminar de matar a las divisiones inferiores.