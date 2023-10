Rafael Olarra salió a desmentir a Claudio Bravo en el cuarto round de la mediática pelea que lleva días sosteniendo con el histórico meta de la selección chilena.

El Rafa respondió al comentario del arquero, que en TVN lo trató de “memoria frágil”, al criticar que en España le abrió las puertas de su casa cuando jugaba en Barcelona.

“Hay cosas que no pasaron. Y quiero ser claro: jamás fui a la casa de Claudio Bravo. Nunca. No estuve en su casa. Me escriben que soy malagradecido, pero no fui a su casa”, fue enfático Olarra en ESPN, su lugar de trabajo.

“Quiero ser preciso. Porque cuando te abren la casa, un espacio tan íntimo, es más especial. Uno no mete a cualquiera a su casa. Pero eso no ocurrió dentro de lo que viví con Claudio”, agregó el ex defensa de la U y Audax.

Aclaro que “sí nos permitió entrar a un entrenamiento del Barcelona, donde estuvimos con él, compartiendo, con lo grato que es conversar con él”.

En esa línea agregó que “agradezco su deferencia enorme de dejarme entrar a un entrenamiento. Yo no tengo ni el número de Claudio Bravo, no me comuniqué con él. Fui con Rodrigo Tello post retirada del fútbol. Fuimos a lugares donde creíamos que podíamos ver cosas nuevas, un poco despedirnos del fútbol”.

Luego indica el Rafa que “me gustaría darle un corte a esto. No es un tema que quiera seguir. Pero la verdad es que quiero ser preciso porque siento que en mi comentario, en la posición que estoy hoy, tengo la responsabilidad de transmitir un poco lo que nosotros vivimos en camarines, donde muchos no pudieron estar”.

“Uno habla de lo que siente. Es lo que me pasa a mí cuando me hablan de selección. Eso lo más importante que me pasó. Quizás para Claudio es lo mismo, pero no puedo interpretar lo que dice. Sólo quería aclarar este punto”, finalizó Olarra.

¿En qué club de Europa jugó Rafael Olarra?

Rafa Olarra jugó en Osasuna en la temporada 2001-2002, luego de brillar en la Universidad de Chile. Solamente disputó 335 minutos.

¿Cuántos años lleva Claudio Bravo en Europa?

Claudio Bravo es el jugador chileno con más temporadas en Europa. Se fue el 2006 a Real Sociedad y luego pasó por Barcelona, Manchester City y el Betis. Cuando termine su contrato el próximo año, llegará a 18 temporadas en el Viejo Continente.