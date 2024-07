Presidente Ibáñez no se queda de brazos cruzados luego de que la ANFP confirmara la suspensión del partido contra Huachipato y la eliminación por secretaría de la Copa Chile. Este jueves 4 de julio, se presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, a nombre del club y de su capitán, con la intención de que el encuentro contra los acereros se juegue.

El abogado patrocinante, Juan José Srdanovic, habló con RedGol y expuso las irregularidades que marcaron la decisión de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) el pasado 30 de junio. Lo primero que se acusa, y que es la base del recurso de protección, es que la determinación no le correspondía a la FFCh, sino al Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, según las bases de la Copa Chile.

“Lo que hace la FFCh es un acto absolutamente injustificado e indebido, y eso motiva el recurso de protección. Acá había jóvenes que se han esforzado para jugar contra un equipo profesional. Todas las ilusiones quedan en papel, se despedazan por una decisión administrativa”, explica Srdanovic.

“La resolución la adopta el directorio de la Federación y no el tribunal. Hubo una situación indebida donde seguramente Huachipato ejerció presiones para que la ANFP lo avalara, considerando que juegan Copa Sudamericana. Pero si ellos priorizan ese torneo, entonces no se presenten a la Copa Chile”, sostiene.

Presidente Ibáñez va a la Justicia por su eliminación por secretaría de la Copa Chile | Instagram del club

“El artículo 23 del reglamento señala que en estas circunstancias, efectivamente, si el equipo no presenta estadio, pierde los puntos. Pero este no es el caso, porque se presenta un estadio con capacidad para casi 4 mil espectadores, bastante moderno y remodelado”, explica además Srdanovic.

Es por eso que el recurso ingresado busca “la reincorporación del Club Presidente Ibáñez al torneo” y “una reprogramación adecuada del encuentro pendiente con el Club Deportivo Huachipato, en una fecha que permita de una forma profesional y seria concluir con el cotejo”.

“Se pide una orden de no innovar, que mientras no se resuelva el recurso no se pueda seguir jugando. Porque ocurrió una situación irregular, que Imperial Unido tampoco se presenta. En este caso, se paralizaría lo que tenga que ver con Huachipato”, aclara Srdanovic.

Presidente Ibáñez acusa descriterio de los árbitros

Lo otro que expone el abogado a cargo del recurso de Presidente Ibáñez y su capitán, Sebastián González, es que los árbitros inspeccionaron la cancha el día anterior al partido y que no se consideró lo que pasaría el domingo 30.

“Luego de una exhaustiva y reiterada revisión del campo de juego del Estadio Antonio Rispoli Díaz, realizada a las 14:30hrs – 17:30hrs – 19:00hrs. y 20:30hrs, determinamos que el partido a disputarse entre los clubes Presidente Ibañez vs Huachipato no se puede desarrollar”, dijeron los árbitros.

“Llegaron veedores el día anterior (el sábado 29 de junio), vieron las condiciones climáticas y dijeron que, como estaba nevando, no se puede jugar. No se percataron que sobre la cancha había una carpa térmica especial para protegerla. La cancha no tenía problemas”, expone Juan José Srdanovic.

“Dijeron que había hielo sobre la pista de calentamiento 12 horas antes del partido y que había nieve en los alrededores de la cancha y la pista de recortan. Pero a la hora del partido eso no iba a estar así, porque estaban las maquinarias dentro del estadio que harían el despeje”, denuncia.

“Los árbitros no hablaron con nadie, ni con la dirigencia de Presidente Ibáñez, ni con la empresa de las labores de mantención. Y las máquinas estaban ahí. Si vas en la noche, obvio que no van a estar. Pero si hacías el esfuerzo, te iban a aclarar que todo estaría despejado para el partido”, agrega.

“Decían que había hielo sobre la pista de calentamiento, que en realidad era la pista de recortan, porque no preguntan cuál era la pista de calentamiento. Asumen. La pista está abajo de las graderías y estaba en buenas condiciones. Señalan que en la cancha hay una capa de nieve, pero eso se iba a remover después del partido. No tiene sentido el análisis que se hace”, apunta.

“Cuando se dice que en Magallanes no se podía jugar, les contesto que ese mismo día operó el aeropuerto con toda normalidad, que no se cerró ningún camino, que operaron todos los buses. Punta Arenas funcionó con absoluta normalidad. No había impedimento para que funcionaran todas las actividades normales. Pero los árbitros llegaron en la hora de la nevazón, que había todo pronóstico que duraría dos horas”, expone.

