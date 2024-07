Presidente de Deportes Copiapó revela que no tenía idea de la ruda: "No la he visto, me desayuno"

En Deportes Copiapó festejan la goleada ante Coquimbo Unido, el puntero del Campeonato Nacional. La victoria ilusiona al León de Atacama, que ha tenido un 2024 complicado en la parte baja de la tabla y con los tres puntos se aleja del fondo para respirar más tranquilo.

Y en el tema del día, en conversación con Paulo Flores y RedGol, el presidente del club, Luis Galdames, reveló que no tenía idea de las matas de ruda que acompañaron al equipo en la cancha durante el 3-0 ante Coquimbo.

“¿Por qué? Ah, no la he visto. ¿Una ruda? No tenía idea. Me desayuno. Mientras sea algo que no vaya en contra de nadie, yo no tengo problema. Pero no tenía idea”, reveló el presidente copiapino.

Agregó que “mientras no se le falte el respeto a nadie, Deportes Copiapó no tiene problemas, pero como te digo, no tenía antecedentes. Me doy por informado ahora”.

Cero problemas con la ruda, confianza total en Ivo Basay

Por otro lado, abordó el trabajo de Ivo Basay, a quienes muchos pedían fuera. Sin embargo, Luis Galdames mantuvo al técnico pese a los malos resultados del inicio y hoy se siente orgulloso.

“Siempre hemos tenido fe en el proceso, muchos daban por despedido a Ivo en las primeras fechas y yo siempre confío en los procesos y en el trabajo. Voy a los entrenamientos, viajo con el equipo”, expuso.

Añade que “sé lo que pasa en la parte futbolística y siempre tuve la convicción en el buen trabajo de Ivo. Había que afinar algunas falencias, pero vamos de menos a más. Espero que esto se mantenga y poder seguir fuertes de local”.

Por último sentencia que “ahora hay que ir a enfrentar a Universidad de Chile, un rival muy difícil y que jamás pensé que perdiera con Audax, pero hay que enfrentarlos con la misma seriedad que enfrentamos a Colo Colo o Coquimbo. (…) Pero contra Ñublense y Huachipato como local, esos son los partidos que no podemos perder. Esos partidos pueden marcar el destino de Copiapó este año”.