El mercado de pases de invierno en el fútbol chileno tiene su primer gran bombazo. Este jueves O’Higgins confirmó que Matías Marín no seguirá en el club y dará el salto al fútbol argentino.

El joven mediocampista ha sido una de las grandes figuras de la última temporada y su nivel le permitirá partir al extranjero. La noticia la celebra también la selección chilena, que necesita de nuevas caras para las eliminatorias.

Matías Marín se va a Belgrano

Desde su aparición en Santiago Wanderers, Matías Marín se ha transformado en una de las promesas del fútbol chileno. Su bien nivel le ha permitido ser una de las figuras de nuestro país y ahora dar el salto a Argentina.

Este jueves y luego de una serie de rumores, el técnico Pablo de Muner confirmó que no seguirá en O’Higgins, donde supo brillar en los últimos meses. “Todavía no está firmado, pero entiendo que falta muy poco para eso”.

“He hablado estos días con él y lo mejor es pensar un equipo sin Marín, por varios motivos. Un poco por la cabeza del futbolista y también por nuestro futuro”, añadió el técnico en conferencia de prensa.

De hecho, el técnico recalcó el jugador no será considerado para el duelo de este sábado con Colo Colo.“Es hacernos trampa. He tomado la decisión en conjunto con él y de acuerdo a lo que me dijo. Lo mejor es dejar pasar el tiempo y que se termine resolviendo. Todo indica que va a ir por ese camino y encararemos el partido con los jugadores que sí estén disponibles”.

Con esto, Matías Marín da el gran salto de su carrera y se sumará a las filas de Belgrano en los próximos días. O’Higgins y el fútbol chileno pierden a una pieza clave, pero que de seguro le permitirá luchar por un lugar en la selección chilena.