El 2025 puede traer nuevos desafíos para un chileno que no lo ha pasado bien en la última temporada en Europa. Ben Brereton no está siendo considerado en Southampton y su futuro parece estar lejos de ahí.

En los últimos días su nombre ha sonado con fuerza en el Sheffield United, club con el que ya jugó en la campaña pasada en la Premier League. Las cosas parecían ir bien encaminadas, pero este sábado se sumó un nuevo interesado a pelear por sus goles.

Y es que desde la Championship de Inglaterra aparece un equipo más para que el chileno siga su carrera. Una noticia que de seguro Ricardo Gareca mira atento luego de haberlo cortado por su rendimiento en 2024.

Sunderland a la pelea por Ben Brereton

Sunderland, uno de los clubes que está peleando el título de la Championship y el ascenso a la Premier League, tiene en la mira a Ben Brereton. Los Gatos Negros se metieron en la pelea por el delantero, al punto de ser el que más se acerca a su fichaje.

Ben Brereton no está siendo considerado en Southampton y son varios los clubes que lo buscan. Foto: Getty Images.

El sitio Sky Sports reveló que el elenco inglés está haciendo gestiones para quedarse con el chileno. “Sheffield United, Sunderland y Blackburn quieren a Brereton Díaz cedido“.

Aunque más allá del interés, el Southampton no lo dejará salir tan fácil. “Los Santos quieren una obligación de comprarlo incluida en cualquier acuerdo que se active en caso de que alguno de esos clubes ascienda del Championship“.

De hecho, el medio enfatiza en que la opción de ir al Sheffield United está en riesgo. “Se cree que Díaz está interesado en volver a unirse al Sheffield United, pero hasta ahora solo Sunderland ha indicado que está dispuesto a aceptar la cláusula de obligación, por lo que aún no se ha materializado el movimiento“.

De esta forma, quedará esperar para ver si es que el Sunderland apuesta todo por el chileno y así asegura su carta. Por ahora, su mira está puesta en la FA Cup, donde su equipo tendrá un duelo clave ante Swansea.

Ben Brereton define el próximo paso en su carrera al no estar siendo considerado en Southampton. El delantero está buscando un nuevo destino y opciones no le faltan, aunque su club no está facilitando las cosas.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Ben Brereton está en la mira del Sunderland luego de haber disputado un total de 14 partidos oficiales esta temporada con Southampton. En ellos no ha marcado goles ni registra asistencias en los 593 minutos que ha estado en la cancha.

¿Cuándo juega el Southampton?

Mientras se define su futuro, Ben Brereton se enfoca en el próximo partido del Southampton. Este domingo 12 de enero desde las 13:30 horas los Santos enfrentan al Swansea de Lawrence Vigouroux por la tercera ronda de la FA Cup.