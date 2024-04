En octubre del año pasado Felipe Loyola vivió uno de los momentos más felices de su vida. Fue titular como lateral derecho por la selección chilena, en el duelo jugado ante Venezuela en las eliminatorias.

Lo malo fue el resultado. Un 3-0 categórico para la Vinotinto que tuvo a Yeferson Soteldo como gran figura esa tarde, quien le dio muchas complicaciones al lateral de Huachipato.

Un hecho del que se pudo tomar revancha en la Libertadores ante Gremio, ya que el venezolano fue un fantasma en la cancha. Loyola, en tanto, marcó bien su banda y además anotó la apertura de la cuenta.

Jorge Garcés, quien dirigió al Pipe en Fernández Vial, manifestó su alegría a Redgol por ese duelo. “Lo de Loyola me da alegría. Ya me dio cuando fue llamado a la selección, también por sus grandes campañas y lo saludé porque me tocó dirigirlo. En ese momento mostraba una gran calidad”, comenzó señalando.

Sobre el duelo en Porto Alegre indicó que “nada es para siempre, como en la vida, y en el fútbol con mayor razón. Los movimientos que hiciste alguna vez y quieres repetir no siempre dan los resultados que esperas. Loyola lo leyó bien, me pone feliz por él y por lo que hizo Huachipato”.

Huachipato saca la cara por Chile

Es el segundo triunfo de Huachipato ante Gremio en Brasil, luego del conseguido en el 2013. Por eso Jorge Garcés expresa que esto es necesario para nuesta actividad.

“Es importante, le hace bien a nuestro fútbol. Que ratifiquen ahora este triunfo como local, con un apoyo extraordinario de su gente”, agregó sobre el duelo ante The Strongest en dos semanas más.

También contó que “no cabe duda que esto le hace bien a Chile. Se acerca más a una clasificación que sería muy importante y demostraría que se puede competir en nuestro país”.