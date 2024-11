Un desastre de Rancagua se vivió para O’Higgins en el Estadio El Teniente, donde solo por diferencia de goles se salvaron del descenso a Primera B. Esto, tras caer 3-0 contra Cobreloa.

Y uno que puso la cara al final del partido y pese a que los loínos terminaron bajando de categoría, fue Joaquín Montecinos. El delantero y ex jugador de la Roja no se guardó nada por la derrota que casi los manda a la B.

“Me duele que erré un gol y no resultó, después mentalmente bajamos mucho, sentimos verguenza, le pedimos disculpas a la gente, ahora hay que renovarse más que nunca“, dijo el delantero, quien hace poco se recuperó de su lesión que lo tuvo casi todo el año sin jugar.

Fuerte autocrítica de Montecinos: “Equipo amateur, de barrio”

Joaquín Montecinos enfrentó los medios de comunicación tras la cuarta derrota seguida de O’Higgins, quien terminó el año con solo 3 triunfos en casa, sumados a los 2 del año pasado.

“Asumo más que nunca que no fui un aporte en estos cuatro partidos y les pido disculpas que quizas no actué de la mejor manera, voy a trabajar más que nunca para el próximo año”, dijo el ex atacante de la Roja.

Pero la autocrítica no se quedó ahí, ya que el Joaco ocupó duros términos para el equipo que se salvó por diferencia de goles de bajar a Primera B. Para Montecinos, en O’Higgins “nos salvamos de una manera vergonzosa”.

“Menos mal sonó el pito al final, parecíamos equipo de barrio, parecíamos jugadores amateur allá adentro, es la realidad”, cerró, ofuscado por el triste nivel de los celestes.