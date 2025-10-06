Es tendencia:
Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro de Rodeo en Curicó

Los jinetes del Criadero La Reserva del Jutre, que representaron a la Asociación Talca y Asociación Melipilla sumaron 31 puntos buenos en Combinao y Al Fin.

Por Cristián Fajardo C.

Los jinetes Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda conquistaron este domingo el Zonal Centro de Rodeo, que se disputó este fin de semana en la medialuna Monumental de Curicó.

Montando a Combinao y Al Fin, la collera de la Asociación Talca Oriente y Melipilla, sumaron 31 puntos buenos (9+12+3+7) en la Serie de Campeones y, además, completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

El segundo lugar del Zonal Centro, organizado por la Asociación Curicó, fue para Diego Pacheco y Sebastián Caro (Asociación Colchagua). En los lomos de Buen Vecino y Don Gonza totalizaron 30 puntos buenos (8+8+9+5) y también consiguieron pasajes para los Clasificatorios.

El tercer lugar fue para Juan Ignacio Pacheco y Roberto Pavez (Asociación Colchagua). En Altiro y Nicodemo, sumaron 28 puntos (5+11+11+1).

El Sello de Raza del Zonal Centro fue para la yegua Pallocabe Mistela, montada por Matías Navarro.

Por su parte, Alfonso Navarro (Asociación Curicó) se coronó campeón del Movimiento a la Rienda Masculino. Montando a Chascona sumó 43 puntos, mientras que Pilar Estrada ganó el Movimiento a la Rienda Menores Femenino. En Zumba, la representante de la Asociación Cardenal Caro sumó 28 puntos.

Y en la Rienda Menores Masculino, el triunfo fue para José Tomás Guevara (Asociación Curicó), quien en los lomos de Sentencia (Lo Guevara) totalizó 34 puntos.

