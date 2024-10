Marcelo Salas tiene una visión de fútbol muy clara. Su experiencia internacional y los años que defendió la camiseta de la selección chilena, lo convierten en un sabio de la actividad.

Por eso es interesante escuchar su análisis respecto a Alexis Sánchez, el delantero más importante que tuvo la Roja luego de que se retirar la dupla que realizó con Iván Zamorano durante tantos años.

“Alexis Sánchez es distinto pero se asemeja más a mí, no es tan 9. No es un 9 como Iván. Partió como extremo”, manifiesta en el podcast Hey Social al que fue invitado a conversar.

Agregó el Matador que “en nuestra época era más como yo. Se mueve por ambos lados y al DT le da más posibilidades, pero no sé si es más completo. Porque si un 9 mete 15 o 20 goles al año, es completo. Pero tienes más opciones de jugar”, señaló.

Salas y Alexis compartieron en cancha en el inicio de la era Bielsa

Las etapas que quemó Alexis para ser crack en la Roja

Para Marcelo Salas, hay un asunto que Alexis Sánchez realizó a la perfección en el inicio de su carrera que hoy se está perdiendo: agarrar rodaje antes de ir a Europa.

“Los chicos no tienen continuidad. Uno va quemando etapas. Después de Iván, de mí, los jugadores no queman etapa. Un jugador hace 5 goles y se va a Italia”, comentó.

Señala Salas que eso “no le pasó ni a Alexis, no llega y juega. Tuvo que venir a Colo Colo y a River. Es bonito, lindo, pero conlleva un tema de evolución”.

De todas maneras entiende que esos pasos para los jugadores “son espectaculares porque el entrenamiento es distinto, pero no juegas. Y puede pasar uno o dos años, vuelves y ahí empiezas a jugar”.

Entiende que económicamente es positivo. “Aseguras un buen contrato, hay plata y está bien, no digo que esté mal, aseguras tu futuro”, aunque se deja de lado un desarrollo importante desde lo futbolístico. “Tu parte deportiva no seguirá evolucionando, no sé quién haya ido así y jugado enseguida”, cerró el Matador.