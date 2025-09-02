Una mala noticia remeció al deporte nacional: el head coach del vóleibol playa de Chile, el brasileño Paulao, falleció a los 56 años. El profesional había llegado a trabajar al país el año 2018.

Fue la Federación de Vóleibol de Chile quien hizo pública la noticia. “Informa el sensible fallecimiento de Paulo Roberto Moreira da Costa, ‘Paulao’ (Q.E.P.D.), head coach de la selección nacional de vóleibol playa y formador clave en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país”, señalaron.

Agregaron que “como jugador y entrenador, Paulao dedicó su vida al vóleibol de playa, alcanzando hitos históricos y dejando una huella imborrable en Chile y el mundo”.

El crecimiento de Chile en la disciplina

Chile logró hitos importantes con Paulao a la cabeza de este proyecto, lo que fue reconocido por la Federación al momento de su muerte.

Paulao junto a los primos Grimalt

“Bajo su liderazgo, nuestra selección conquistó títulos sudamericanos, logros panamericanos y una clasificación olímpica que marcaron un antes y un después en la historia del vóley chileno”, indicaron en Fevochi.

Claro que la huella más importante no es solamente deportiva, pues resaltan que fue un entrenador que mostró una personalidad muy importante.

“Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportistas. La Federación de Vóleibol de Chile acompaña en este doloroso momento a su familia, amigos, alumnos y a toda la comunidad deportiva”, complementaron.

El Comité Olímpico de Chile también se refirió a este acontecimiento. “Nuestros pensamientos están con sus familiares y amigos, especialmente con la Federación de Vóleibol de Chile y sus dirigidos del Vóleibol Playa”, destacaron.

Su gran legado fue el trabajo que dejó con Esteban y Marcos Grimalt, que en los últimos años tuvieron un gran desarrollo profesional que los instaló en la órbita de este deporte.

“Se fue un maestro, un líder. Se fue Paulao. Cuesta creerlo”, manifestaron los primos Grimalt en una publicación en redes sociales. “No sólo nos enseñaste a competir. Nos enseñaste a creer, a luchar con humildad, a trabajar con alegría”, añadieron.