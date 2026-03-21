“Los goles de ellos…”: La fuerte autocrítica de Joaquín Larrivey tras nuevo empate de Deportes Concepción

Deportes Concepción protagonizó uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 de la Copa de la Liga. El elenco lila igualó 2-2 con Huachipato y repartieron puntos en el grupo A, que comparten con Colo Colo y Coquimbo Unido.

Pero más allá del resultado, las sensaciones para el “León de Collao” fueron más que positivas. Así lo enfatizó Joaquín Larrivey que volvió al gol y fue elegido como la figura del match. “Venimos de semanas duras. Los cambios generan movimiento y un punch de rendimiento individual. Es resultado que nos invita a seguir mejorando”, confesó el “Bati” que apoyó la llegada de Walter Lemma como nuevo estratega.

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Pero el sempiterno goleador, fiel a su estilo, no evadió ningún tema y lanzó una fuerte autocrítica por los goles que recibe el Conce. Por lo que mandó un tirón de oreja para todo el plantel de cara a lo que se viene en este 2026, especialmente porque esto ya le costó el puesto a Patricio Almendra. Incluso hizo hincapié en una particular jugada que se repitió en los tantos de Huachipato.

“Tenemos que mejorar. Los goles de ellos vienen de laterales. Hoy se mostró orden y actitud. El segundo gol fue un golazo. Tenemos mucho trabajo por delante”, aseguró Larrivey.

A sus 41 años, Joaquín Larrivey sigue siendo la gran figura de Concepción

Por lo que recalcó que este año harán todo lo posible por luchar por la Copa de la Liga y evitar el temido descenso en la Liga de Primera. “Todavía queda mucho torneo, queremos dejar a Concepción bien arriba”, sentenció.

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¿Cuándo juega Deportes Concepción?

Ahora Deportes Concepción debe dar vuelta la página ya que el próximo martes 24 de marzo recibe a Colo Colo. El duelo por la segunda fecha de la Liga de Primera será a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Tras ello, en la fecha 3 visitará a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 12:00 horas. Duelo que está fijado para el 29 de marzo.

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