El Estadio Nacional, casa de la Roja y Universidad de Chile, no solo vivirá cambios pensando en el Mundial Sub 20. Además, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, contó los planes que tiene de cara a los diversos eventos deportivos y musicales que se desarrollen en el coliseo.

En diálogo con Radio ADN, el alcalde reveló los planes de poner “parquímetros durante los eventos, lo que será licitado. Con eso, permites que sea ordenado y que no haya ilegales que te cobran 10 mil, 15 mil pesos”.

Además, a largo plazo, desea construir estacionamientos subterráneos y rabaja en la creación de “un boulevard en Campo de Deportes, en el que emprendedores legales se instalen con permiso municipal, para que el comercio de merchandising y comida sean regulares”.

Cabe recordar que, este año, Universidad de Chile utilizará el recinto para los torneos locales y la Copa Libertadores, y que la Roja disputará tres partidos de las Eliminatorias al Mundial (contra Ecuador en marzo, contra Argentina en junio y contra Uruguay en septiembre).

Ñuñoa tiene planes para mejorar la experiencia del Estadio Nacional | Photosport

Cómo los cambios del Estadio Nacional afectan a U. de Chile

Teniendo en cuenta que Universidad de Chile ocupa el recinto por la mayor parte del año, a Sebastián Sichel se le consultó si se ha puesto en contacto con el club azul. “Todavía no. Me pidieron reunión por ley del lobby. No sé quién me pidió la conversación”, dijo.

“Hay un tema grande. Carabineros dice que eso implica tener 220 efectivos y reclaman porque no hay efectivos para la fiscalización de ambulantes. Me encanta el fútbol, pero son eventos privados en que la infraestructura pública se pone al servicio. Hay que mejorar la inversión de los privados en la mantención del espacio público”, mencionó.