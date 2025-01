Este jueves se vive una jornada clave en el conflicto entre la ANFP y el Sifup. Esta tarde en la Dirección del Trabajo se lleva a cabo la última reunión para llegar a un acuerdo y así deponer el paro del fútbol chileno.

La mediación se está realizando con un importante detalle. Pablo Milad, el presidente del ente rector del balompié nacional, no está presente e incluso se mantiene alejado. Quizás mucho más de lo que debería para ser el hombre al mando.

De hecho, desde Iquique el mandamás de nuestro fútbol decidió sacar la voz para referirse a lo que está pasando. Y si bien señaló que las cosas van bien encaminadas, desde Santiago lo desmintieron de inmediato.

Pablo Milad anuncia acuerdos pero el Sifup lo contradice

Pablo Milad reapareció este jueves en Iquique para el lanzamiento de la Copa América de Fútbol Playa. En la instancia, el presidente de la ANFP sacó la voz sobre las negociaciones con el Sifup y dio detalles de lo que le están comentando al no estar presente.

Pablo Milad suma un nuevo problema en la ANFP con la suspensión de la Supercopa.

“Se han ido subsanando acuerdos y situaciones a través de los once puntos, sólo queda uno en disputa donde se hizo una propuesta por lo de salud. Recordar que los jugadores tienen un seguro, que hay situaciones que ocurren que no son de cuatro o cinco casos al año”, comenzó diciendo. “Algunos son solidarios y acompañan, otros no. La ANFP ofreció un seguro para cubrir un monto mensual para que los jugadores tengan la recuperación deportiva”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Pero Pablo Milad aseguró que estaba todo listo para que el fútbol chileno inicie la temporada 2025. “Comenzará la reunión para llegar a un acuerdo en este último punto. Queremos que el fútbol se juegue este fin de semana, con profesionales, que haya acuerdo en una situación donde hemos tenido la mejor disposición, hemos tenido reuniones previas con la DT para tener una postura clara buscando el bien común por el fútbol“.

Pero a la misma hora en la Dirección del Trabajo, el Sifup lo desmintió. Fue Gamadiel García quien, antes de la reunión, avisó que no es optimista de que haya acuerdo y que están lejos de ello.

ver también ANFP en más problemas: Árbitros evalúan unirse al Sifup y paralizar el fútbol chileno

Pablo Milad igual se había puesto el parche antes de la herida. “Si no se llega a acuerdo, habrá una reunión para ver qué hacer. Puede ser una alternativa (jugar con juveniles), pero lo debe decidir en conjunto el Consejo de Presidentes“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, remarcó que no pierde la esperanza de que las cosas terminen bien. “Tenemos ilusión de que lleguen a buen puerto para que se juegue el fin de semana. Si no, tendremos que reunirnos para tomar una determinación“.

De esta forma, Pablo Milad demuestra que está siguiendo todo desde muy lejos. La ANFP tiene a otros representantes en la mesa, cuando la emergencia pide al hombre al mando.

Encuesta¿Debe renunciar Pablo Milad a la presidencia de la ANFP? ¿Debe renunciar Pablo Milad a la presidencia de la ANFP? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son las demandas del Sifup a la ANFP?

El Sifup está en paro hasta que la ANFP no responde a estos 11 puntos:

Duración de campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División de, a lo menos, 11 meses completos dentro de un año calendario.

Que un jugador impedido de prestar servicios por lesión en partido o entrenamiento continúe recibiendo sus remuneraciones integramente.

Cupos de extranjero: 5 en Primera División, 5 en Primera B y 3 en Segunda División.

Ascensos y descensos equilibrados: dos suben y dos bajan.

Aumentar la Segunda División a 16 clubes.

Modificar la regla del Sub 21: que jueguen por mérito, condiciones y talento.

Libertad de participación en distintos clubes: que jugadores inscritos en un club en la primera rueda y no participaran en la segunda, puedan ser habilitados.

Obligaciones laborales y previsionales: cumplir por un valor equivalente a tres meses del monto bruto de la planilla del plantel.

Sancionar a dirigentes de clubes que pierdan categoría o sean desafiliados por incumplimientos laborales y previsionales por al menos cinco años.

Parámetros de condición física: clubes deben otorgar datos, análisis y medidas de jugadores para que estén a disposición de los futbolistas.

10% por transferencia de jugadores debe llegar al jugador y que sea habilitado para jugar cuando se acredite el pago.

ver también Sifup enfrenta a Marcelo Salas y denuncia a clubes que buscan "romper" el paro

¿Cuándo comienza la temporada 2025 del fútbol chileno?

A la espera de lo que pase con el paro del Sifup, el fútbol chileno espera por el inicio oficial de su temporada 2025. Por ahora, el inicio está programado para este viernes 24 de enero con el duelo entre Palestino y Audax Italiano desde las 18:00 horas por la Copa Chile.