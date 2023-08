Leonardo Valencia salió al paso de las declaraciones de Charles Aránguiz. El Príncipe le respondió a Juan Cristóbal Guarello tras la acusación de reclutar jugadores para Fernando Felicevich.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el volante de Cobresal disparó que “para mí es un tema delicado esto, yo con Edison Pereira estoy en juicio“.

Leonardo Valencia se cuadra con Aránguiz

“En su momento Edison me ofreció mil cosas, me dijo que me iba a llevar a México, a Brasil, y él sabe la realidad que yo en su momento quedé sin club”, añadió.

Tras eso revela que “yo mismo fui con Edison, cuando me habló Charles de que me podía ayudar Fer y todo eso, a la oficina de Fer, y Edison no quiso nada”.

“Entonces en ese momento yo tuve que verlas por mi futuro, entonces es difícil ese tema porque Edison sabe que yo fui trasparente con él, que yo necesitaba intermediarios o algo porque yo en ese momento no tenía mi futuro asegurado estaba gastando la plata que yo tenía”, agregó.

Después recalca que “él no me llevó a ningún equipo entonces en ese momento fue difícil porque aparte a mí me amarraba un contrato con Edison, así que ese es el gran tema y lo estamos solucionando”.

Al ser consultado sobre el club al que llegó tras comenzar a trabajar con Fefe, Leonardo Valencia expuso que “en ese tiempo con Fer tenía hartas opciones”.

“Lo mejor era irme a Brasil”

“Como estaba en la selección obviamente preferí, en vez de asegurar mi futuro e irme Arabia u otros equipos que tenía en México, seguir creciendo y tomé la decisión de irme a Brasil”, destacó.

Después, Valencia recuerda que “tenía tres o cuatro equipos en ese momento, y me fui porque se venían Eliminatorias y Copa Confederaciones, y en ese momento creí que lo mejor para mí era Brasil futbolísticamente”.

Para cerrar, destaca que “sí, la verdad es que uno no es quien para dar consejos o referencias a veces, hoy en día hay representantes que te sacan el 10% de tu sueldo o de tu pase, entonces es difícil”.

“Para mí en ese tema yo estoy agradecido de Fer que estoy con él pero primordialmente con Claudio Lagos, en el proceso que llevo con él siempre estuvo a mi lado en los temas personales, en el caso de mis hijos y todo el tema, y no me ha soltado la mano”, agradeció.

“Con Fer tengo un cariño, conversamos y todo, pero uno tiene que ver la realidad de que no te dejen amarrado al contrato porque ahí vienen las demandas si no te va bien. Los jugadores tienen que saber que cuando uno está jugando bien es todo color de rosa, pero cuando uno está mal de repente hasta los representantes te dejan el visto ni siquiera te hablan, entonces hay que tener cuidado”, concluyó.