Iván Román tiene apenas 18 años, pero anotaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana lo han hecho destacar en esta temporada de Palestino. Esta semana, le anotó a Independiente Medellín en el Estadio Nacional. Ahora, el joven defensa cuenta cómo ve su futuro.

En diálogo con ESPN, Iván Román contó que “lo que intento hacer es con la mente, pensando, igualar la capacidad física que no tengo todavía. Estoy tranquilo porque tengo un equipo atrás con el que trabajo muy bien. Tengo 18 años, me falta desarrollarme físicamente, pero me preparo para cosas grandes”.

“Mi sueño siempre ha sido representar a la Roja y en mi carrera yo quiero jugar en un equipo grande, en Brasil, en Argentina, pero el mayor objetivo que tengo es jugar en Europa como mis ídolos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, jugar Champions League, alguna vez jugar un Mundial con la selección”, añadió.

“Para eso me preparo. Estoy tranquilo, sé que son cosas que van a pasar en algunos años y estoy con los pies en la tierra, más humilde que nunca, pensando esas cosas, pero sabiendo que no he logrado nada y que soy muy chico todavía. Estoy mentalizado en cumplir mis metas”, agregó.

Iván Román, central de 18 años de Palestino, suma goles en Copa Libertadores y Copa Sudamericana | Photosport

Iván Román y el futuro: ¿Se ve en uno de los tres grandes?

La campaña de Iván Román comienza a llamar la atención y lo ilusiona con sus próximos pasos profesionales. En esa línea, fue consultado sobre si elegiría a Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica para poder dar el salto que busca en los próximos años.

“No me cierro a nada, porque uno no sabe lo que va a pasar ni menos en el fútbol. Un día puedes estar en un lado y al otro en otro. Estoy haciendo las cosas bien, esperando a ver qué tiene el futuro para mí”, confesó el jugador.

