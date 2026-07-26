La Ferochi distinguió a los mejores de la temporada 2025-2026

La Federación de rodeo premió a los mejores exponentes donde los protagonistas fueron Pablo Pino y Martín Durán.

El Directorio de la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) distinguió este jueves a los mejores exponentes de la Temporada 2025-2026. La ceremonia, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Santiago, coronó una brillante campaña deportiva y conmemoró los 65 años de historia institucional del organismo.

Los grandes protagonistas de la noche fueron los jinetes Pablo Pino Toro y Martín Durán Durán, quienes recibieron el máximo galardón como los actuales Campeones de Chile tras adjudicarse la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeo, celebrada en marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Pino y Durán, montando a los ejemplares Laurencio y Ramoncito (este último distinguido como el Mejor Caballo de la temporada), alcanzaron la gloria tras registrar notables 43 puntos buenos (12+8+11+12).

Gracias a este histórico desempeño, Pablo Pino Toro fue condecorado además como el Mejor Jinete de la temporada.

Durante la ceremonia se entregaron distinciones a las distintas categorías y disciplinas, como a los campeones del Movimiento de la Rienda Femenina y Masculina, Valentina Hernández y Luis Gerardo Guzmán, respectivamente.

Emiliano Zamora Hurtubia, en tanto, fue distinguido como el mejor Jinete Joven, mientras Juan Pablo Cardemil fue galardonado como Mejor Deportista, mientras que Johann Güde Mora como Mejor Dirigente.

ver también Ferochi distingue a los mejores de la temporada

Cuadro de Honor de la Federación del Rodeo Chileno 2025-2026

Mejor Jinete: Pablo Pino Toro.

Mejor Caballo: Ramoncito, del criadero Risco Liso de José Pedro Torrealba.

Mejor Yegua: Carabela, del criadero Carmen de Nilahue de Pablo Baraona Undurraga.

Mejor Potro: Cachulo, del criadero Santa Bernardita de Luis Fernando Corvalán.

Campeones de Chile: Pablo Pino Toro y Martín Durán Durán.

Segundos Campeones de Chile: Rufino Hernández y Aníbal Baraona.

Terceros Campeones de Chile: Nicolás Arévalo Espina y Francisco Hidalgo Romero.

Campeona Nacional Movimiento a la Rienda Femenina: Valentina Hernández Campos.

Campeón Nacional Movimiento a la Rienda Masculino: Luis Gerardo Guzmán Silva.

Campeona Movimiento a la Rienda Femenina Menores: Javiera Riquelme Muñoz.

Campeona Movimiento a la Rienda Masculino Menores: Julio Tomás Guevara Núñez.

Campeones Final de Rodeos Para Criadores: Rufino Hernández y José Domingo Baraona.

Campeón Mov. a la Rienda Final Rodeo para Criadores: Bernardo Meza Acevedo.

Campeones Rodeo Escolar 2025: Vicente Rojas y Bernardo Salas.

Campeones Mov. de la Rienda Escolar 2025: Pilar Estrada y Julio Tomás Guevara.

Campeones Final Nacional Escolar 2026: Florencia Figueroa y Luis Allendes

Campeones Rienda Nac. Escolar 2026: María Esperanza Zamora y Santiago Fernández.

Campeones Rodeo Universitario: Lucca Vega y Osvaldo Piñeiro.

Campeones Rienda Universitario.: Daniela Riquelme y Rodrigo Salazar.

Mejor Deportista: Juan Pablo Cardemil Lathrop.

Mejor Dirigente: Johann Güde Mora.

Jinete Joven de Rodeo: Emiliano Zamora Hurtubia.