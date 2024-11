La cruda reflexión de Paredes tras su regreso al fútbol: “No quería volver, no estoy para que me puteen”

La vuelta al fútbol de Esteban Paredes tuvo un amargo final con la camiseta de Santiago Morning. El delantero de 44 años regresó a la actividad de emergencia en este semestre y, pese a pudo aportar a la clasificación a la liguilla de la B, no pudo evitar la eliminación de los microbuseros ante Deportes Recoleta.

Tras el duro mazazo que fue poner término a la temporada 2024 con este adiós el histórico atacante se mandó fuertes reflexiones sobre lo que fueron estos meses jugando. Contrario a lo que mucho creen, sus ganas no estaban precisamente en volver a la acción.

El ídolo de Colo Colo señaló en charla con TNT Sports que “la verdad es que fue agridulce. La verdad es que no quería volver. Esa era la verdad, pero tanto que insistieron la dirigencia y el profe que lo hice. No estoy para que me puteen, gente del fútbol que de repente por ahí no respetan a los ídolos”.

“Hay mucha gente que respeta, pero la verdad que en vez de pasarlo bien, lo pasas un poquito mal. Pero bueno, en toda mi carrera me dijeron cosas que no iban al caso, pero bueno, en esta última etapa la verdad es que no la pasé tan bien”, agregó.

Para cerrar, el ahora ex delantero advirtió que “donde iba había gente que era muy cariñosa. Lo digo ahora, no toda la gente te trata mal. Había muchos que iban al estadio a sacarse fotos y eso se agradece”.

Así las cosas, Esteban Paredes cierra este curiosa etapa por Santiago Morning con un gol anotado en ocho compromisos. Este tanto, le alcanzó para llegar a los 367 goles y 710 partidos en el fútbol profesional.

¿Qué viene para Esteban Paredes?

Tras esta vuelta al fútbol como jugador, ahora el formado en el Chago se sentará a conversar con la dirigencia para ver los caminos en regreso a las labores como gerente deportivo del Morning, cargo que estaba utilizando antes de regresar a la actividad.