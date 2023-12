El sábado fue un día especial en el fútbol chileno. El partido entre Everton y O’Higgins, que terminó con victoria rancagüina por 2-0 en Viña del Mar, tuvo un final agridulce. Julio Barroso y Pedro Pablo Hernández confirmaron su retiro del fútbol, y el primero fue homenajeado ampliamente por la familia oro y cielo.

Una vez terminado el encuentro, ambos jugadores hablaron largo y tendido con TNT Sports sobre sus sensaciones de este día especial; el Tucu, por su parte, confirmó a mediados de esta semana que dejaba el fútbol. La decisión del Almirante, en tanto, estaba tomada desde hace meses.

Con su familia presente, Everton y todos los clubes donde jugó en Chile le enviaron camisetas y banderines a Barroso para agradecerle por defenderlos. Ñublense, O’Higgins y Colo Colo se hicieron presentes en este homenaje. El zaguero central decidió dedicarle su carrera a su padre, fallecido.

En conversación con TNT Sports, el defensor explicó detalles sobre el homenaje. Su camiseta, arriba del BARROSO 5, decía J. Elio, el nombre de su papá. Allí el nacionalizado chileno reveló, entre lágrimas, que su presencia significó mucho para convertirse en el futbolista que es hoy.

“Siempre quise hacerle un homenaje a mi viejo, que me tocó perderlo. Pero gracias a Dios, siempre el fútbol tiene cosas hermosas. Mi papá fue un tipo que, lamentablemente, sufrió mucho en su vida. Era muy patriota, un tipo muy identificado con Argentina, y fue secuestrado. Lo conté alguna vez, por el golpe militar”, comentó con mucha tristeza.

Barroso, además, confesó que “el día que nos tocó salir campeones del mundo fue el regalo más lindo que pude hacerle en vida porque no pudo ver todos los títulos que me tocó ganar. Siempre creyó en mí, muchísimo”. Esto porque en 2005 ganó el Mundial Sub 20 con Argentina.

“Me enseñó a ser un ganador, a sufrir por lo que amo y eso me hizo ser el jugador que soy. Uno que va siempre para adelante, que siempre quiso ganar esté dónde esté”, agregó Julio.

El futbolista, que se despedirá del fútbol definitivamente el próximo sábado 9 de diciembre, afirmó que “por eso quise hacerle este homenaje, porque mi viejo representa muchísimo en mi vida. Es mi gran ídolo, que hoy no tengo, y también mi mamá, mi compañera, y toda mi familia en Argentina que hoy no pudo venir”.

También tuvo palabras para el resto de su familia, quienes lo acompañaron todos estos años. “Déjame agradecerles porque ellos sufrieron conmigo mi carrera, fueron mis hinchas incondicionales, así que por eso quería brindarle un homenaje a mi papá”, sentenció.

¿Cuál fue el palmarés de Julio Barroso?

Julio Barroso jugó al fútbol entre 2005 y 2023. En su larga carrera, que se extendió por 18 años de manera profesional, defendió a Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Lorca CF, Ñublense, O’Higgins, Colo Colo y Everton.

Ganó 12 títulos en total. Con Boca Juniors fue campeón de Primera División en dos ocasiones (2005-A y 2008-A), además de una Recopa Sudamericana (2008). Con O’Higgins ganó un Campeonato Nacional (2013-A). Asimismo, con Colo Colo obtuvo siete trofeos: tres Primera División (2014-C, 2015-A, 2017-T), dos Copa Chile (2016 y 2019) y dos Supercopa (2017 y 2018). También ganó el Mundial Sub 20 con Argentina (2005).

