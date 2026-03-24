Así como el ex Colo Colo Rainer Wirth se refirió al alza de los combustibles anunciada por el gobierno de José Antonio Kast como un problema en el rubro donde se desenvuelve profesionalmente, RedGol también contactó a uno que también pasó por Pedrero.

Un centrodelantero que se formó en el semillero albo e incluso atrajo el interés del Sporting Clube de Portugal. También jugó en México, Grecia y Suiza. Las referencias son para Mario Cáceres. Sí, el Petrolero, quien atendió el llamado de Paulo Flores.

Fue, entre otras cosas, para hablar de su vida actual y saber su opinión sobre este incremento en la bencina de 93 octanos, que subirá 370 pesos por litro. Y el diésel, que tendrá un salto aún más importante: 580 pesos más por cada mil centímetros cúbicos.

Mario Cáceres en acción por Colo Colo ante Coronel Bolognesi en la Copa Sudamericana 2006. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

¿Quién le puso Petrolero?

Claudito Palma en mis inicios. Más o menos en el 2002. Yo debuté el 98, pero empecé a aparecer más en 2001 y 2002.

¿Y te contó alguna vez por qué?

Era lentito en la salida. Después agarraba vuelo. Pero el problema es que lo agarraba detrás del arco, jajaja. La gente me reconoce por ese apodo, en la calle me dicen Petrolero.

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¿En qué está hoy en día?

Estoy full eventos con las leyendas de Colo Colo, casi todos los fines de semana estamos saliendo por Chile. Los lunes Colo Colo de Todos Tiempos. Y estoy trabajando en el Colegio Eyzaguirre de Puente Alto, soy el jefe de las selecciones de fútbol. Tengo un taller municipal en Renca de fútbol para adultos. Y una escuela de fútbol en Maipú junto a Fabián Guevara. Bien activo y todo relacionado con fútbol. No me he despegado.

Mario Cáceres celebra junto a Matías Fernández en Colo Colo. (LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT).

ver también Mario Cáceres le quiere quitar la bola mágica al Toby Vega y da el resultado exacto del Superclásico: ＂Doblete de Juan Martín Lucero＂

El ex Colo Colo Mario Cáceres se muestra positivo ante el fuerte alza del petróleo

Para Mario Cáceres, quien tuvo dos ciclos en Colo Colo, el alza del petróleo y la bencina no parece ser tan dramática. “He estado leyendo y depende cómo lo toma cada uno. Es cosa de ver cómo está el mundo. Todos le echan la culpa al nuevo gobierno”, introdujo.

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Mario Cáceres jugó en Everton de Viña del Mar. (Andres Pina/Photosport).

“Pero pienso que no es culpa del gobierno actual. Son cosas que se viven a nivel mundial. Siempre pasa, hay alzas de todo tipo. Uno tiene que estar preparado. Hay que echarle pa adelante si son 300 pesitos por litro de bencina, después vendrán las buenas. Tampoco es tan terrible”, cerró el Petrolero Cáceres.

Mario el Petrolero Cáceres también jugó en la Unión Española. (CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORT).

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Pero ya hay algunos especialistas que alertan de los efectos negativos colaterales. “El impacto es regresivo y afecta a todos los sectores socioeconómicos. Pero primero golpea más a los grupos vulnerables, debido a que ellos destinan una mayor porción de sus ingresos al transporte y bienes de primera necesidad”, dijo Lorena Parada, ingeniera comercial y académica del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de La Serena