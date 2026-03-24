Chile entero sufre por la histórica alza del combustible anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. No hay bolsillo que se salve de esto, incluso un destacado ex jugador como Rainer Wirth.

Luego de semanas de rumores, desde el Palacio de La Moneda confirmaron que el valor por litro de la bencina subirá 370 pesos y el petróleo 580 pesos. Esto debido a las modificaciones al Mepco como consecuencia de la guerra que sacude a Medio Oriente.

La explicación de Rainer Wirth

Rainer Wirth fue un destacado arquero que pasó por Universidad Católica, Colo Colo, Unión Española y La Serena, entre otros. Ganó dos títulos en los Cruzados y tres en los Albos, antes de colgar los guantes cuando recién tenía 30 años.

Después de su retiro, Wirth siguió un camino poco común para un ex futbolista: estudió ingeniería comercial y hoy a los 40 años administra tres bombas de bencina. Como conocedor del negocio, habló con RedGol y mostró su impacto ante la fuerte alza.

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“Me pilla de sorpresa igual que a todos, se supone que el combustible no sube más de 20-30 pesos por semana, siempre se pueden cambiar las reglas, pero cuando pasa eso te pilla de sorpresa“, indicó quien fue tetracampeón con los Albos.

“Uno quisiera que esto fuera progresivo. Es mucho, las cosas se mueven por petróleo, la energía mueve los países. Si el precio se eleva casi un 50% arriba, es un golpe que va a pegar mucho. En la inflación, en todo”, agregó Wirth.

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Rainer Wirth integró el plante de Colo Colo que fue tetracampeón en 2007. Imagen: Archivo

Muchas veces se cree que las bombas de bencina ganan con la fuerte subida de precio, pero Rainer Wirth explica que en realidad solo son un intermediario. Avisa con con lo cara que quedará la bencina, podría haber menos venta para las estaciones de servicio.

“Uno sabía y habían rumores de que vendrían alzas sucesivas para emparejar con el precio real, nunca se llegó a confirmar y resulta que salieron con esto que toda la diferencia la vamos a cubrir en una alza. Ahora va a estar más caro para comprar y más caro para vender. La bomba de bencina traspasa el precio, no gana más por vender más caro y cuesta más vender con un precio tan alto”, lamentó Rainer Wirth.

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