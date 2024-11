El periodista recuerda su discusión con el ex jugador, para analizar el rol de los nuevos comentaristas deportivos en los medios.

Juan Cristóbal Guarello vuelve a la carga con el foco en Beausejour: "Ya no está en el camarín"

Un nuevo capítulo en la encendida discusión de Juan Cristóbal Guarello con Jean Beausejour se ha encendido en las redes sociales, luego de una entrevista de Pedro Carcuro con el creador del “King Kong”.

En una entrevista en el capítulo 14 de Pedro Pé, hablaron sobre el rol que están teniendo los ex jugadores de fútbol como comentaristas deportivos, donde Guarello dio una clara explicación.

En ese sentido, nuevamente sacó al baile una situación que tuvo hace unas semanas con Jean Beausejour, donde incluso hace unos días detalló de amenazas del ex jugador.

Por lo mismo, quiso dejar en claro su opinión sobre el nuevo rol que tienen los ex jugadores en televisión, donde no se sacan el espíritu de los que fueron en la cancha a la hora de opinar.

Jean Beausejour en sus tiempos de jugador en U de Chile. Foto: Hernan Contreras/Photosport

Guarello les quita la pelota y el micrófono a los ex jugadores

Fue en conversación con Pedro Carcuro donde Juan Cristóbal Guarello se puso el traje de “King Kong” para opinar sobre la situación de los ex jugadores de fútbol en los medios de comunicación.

“Yo creo que hay un desequilibrio. ¿Por qué? Eso, a raíz de la pelea con Beausejour. El futbolista tiene que entender que ya no está en el camarín, pero han tratado de convertir a los medios en camarines, con códigos de camarín”, explicó.

“No hablan de Barnechea, porque no entienden. El tema de la televisión. La propiedad de los clubes, el caso de los dobles contactos o los representantes cuánto influyen en Pinto Durán y se restan de los temas porque nunca dejan de ser futbolista”, explicó.

En ese sentido, asegura que esto lo ha conversado con algunos, que no entienden que la nueva función tiene que ser separada de su historia como jugador, que es lo que no comprenden.

“Lo hablé con un destacado comentarista y ex jugador y ex entrenador. Me decía tú tienes que dejar de ser futbolista, si lo sigues siendo, seguirás hablando como futbolista y solo hablar de lo bonito. Si digo este se enoja este, si digo algo más allá se enoja el dirigente“, cerró.

Revisa sus declaraciones: