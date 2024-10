La selección chilena sigue en caída libre en estas Eliminatorias tras perder por 2-1 ante Brasil en el Estadio Nacional. El equipo de todos sigue mirando de lejísimos la opción de clasificar al próximo mundial, algo que tiene al medio de las mechas tratando de encontrar algún culpable de la debacle.

Es en ese sentido donde el mismo recinto de Ñuñoa se produjo un cruce poco amigable entre Juan Cristóbal Guarello y Jean Beausejour, quien fue criticado por el periodista hace algunas semanas por su poco tino a la hora de comentar la crisis que vive nuestro fútbol.

“Llega hoy Beausejour, yo estaba en el balcón detrás de la marquesina, con otras personas que no las quiero involucrar, pero son gente conocida de los medios. Me saluda y me dice al oído: ‘ya nos vamos a encontrar solos tú y yo. Yo no soy Alemparte’”, aseguró Guarello en su programa La Hora de King Kong.

Para seguir con su relato, el periodista aseguró que “yo no tengo ningún código. Esto no es código. A mí, Beausejour, no me vas a amenazar y te lo dije ‘dímelo delante de toda esta gente. Dilo en voz alta, públicamente‘”.

“¿Tú tienes una responsabilidad, al ser rostro casi principal de ESPN, que es la cadena de deportes más antigua del mundo. La más prestigiosa, la que tiene más derechos. Tú tienes una obligación y cuando te emplazo a ti por el contenido, por el tema factual del fútbol, no te estoy hablando de tu vida personal, ni de tu familia, ni de tu calidad ética, nada. Te estoy diciendo por qué no hablas de esto. ¿Y cuál es tu reacción? ‘ya nos vamos a encontrar en lo oscurito’?”, añadió.

Guarello sigue con sus críticas

En ese sentido, el comunicador lanzó que “asume alguna vez que estás donde estás. Frente a un micrófono. Esto no es un camarín, por más que han intentado transformarlo. No es un camarín. La caseta no es el camarín, señor. Y cuando uno está en la caseta no basta solo con saber de fútbol, de movimientos tácticos, desplazamientos, enlaces, transiciones, cobertura, marcaje. Hay que entender el fenómeno en su totalidad”.

El pobre niel de la selección chilena tiene a varios viviendo duelos aparte en el medio. | Foto: Photosport.

“Yo entiendo que en ESPN existe una censura. Entiendo que existe temor a afrontar distintos temas, pero eso no quiere decir que no se pueda por último tangencialmente o hacer las preguntas que corresponden. Y eso no se soluciona, yendo a amenazar, a quien te hace la pregunta”, agregó.

Retomando con la amenaza de Beausejour, el periodista aseguró que “a mí me da lo mismo si nos encontramos en un pasillo, en un callejón o qué sé yo. A mí las puestas en escena del Padrino me dan lo mismo. Me tuviste ahí, me pudiste haber emplazado, no me emplazaste, simplemente (dijiste) ‘ya nos vamos a encontrar”.

“Sé que no eres Alemparte. Se nota. Pero a ti, te hice un emplazamiento y tiene que ver simplemente con el contenido puro y duro de nuestro trabajo que es analizar el fútbol chileno y la Selección. Si tú crees que es un insulto o un desafío, problema tuyo, Jean Beausejour. No estás entendiendo nada”, declaró.

Además, dejó en claro que “yo sé que sí lo entiendes, porque intelectualmente, estás muy por sobre la media no solo de los futbolistas, sino del medio en general. Tú lo sabes. Tu propio lenguaje te delata. Pero lamentablemente, todavía tienes una herrumbre que te arrastra hacia el código de camarín, y eso es lo más nefasto que puede existir para el fútbol”.

Para cerrar, Juan Cristóbal Guarello fue enfático en declarar que “un hombre nunca amenaza ni nunca se deja amenazar, con esto cierro el tema Beausejour”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras esta derrota ante Brasil, el próximo partido de la Roja será ante Colombia el próximo martes 15 a las 17:30 (hora de Chile) en Barranquilla.