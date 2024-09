Guillermo Lee ha mostrado un lado muy humano con el tema de Cristóbal Campos. El presidente de San Antonio Unido manifestó que le han llegado muchas muestras de cariño de los hinchas del fútbol por preocuparse del golero, lo que incluso le sorprende.

“Agradecer a la gente palabras hacia mi persona. No siento haber hecho nada extraño, me enseñaron de esa forma en mi casa. Me causa extrañeza. Eso que le resulte extraño a la gente me llama la atención”, confiesa en charla con Redgol.

Este afecto de los fanáticos lo hacen plantearse en dar un paso como dirigente. “Hace pensar en cosas más grandes como la ANFP, todos los que estamos en el fútbol tenemos que tener como único objetivo el desarrollo de este deporte. Entonces si eventualmente me tocara presidir alguna vez una institución más grande o participar en decisiones de la ANFP, estaría dispuesto a ponerle el mismo empeño que pongo en San Antonio, o el doble o el triple”, indica el dirigente.

Eso sí, entiende que es bueno quemar etapas. “Si me dicen si algún día me gustaría ser presidente de la ANFP, me encantaría, pero depende de muchos factores. Hay que ir quemando etapas, tengo 39 años y si puedo asumir un desafío así lo haría con hartas ganas de trabajar”, señala para el futuro.

Guillermo Lee es un abogado fanático del fútbol y piensa en su desarrollo deportivo

La visión de Guillermo Lee del fútbol chileno

Para Guillermo Lee, el fútbol chileno debe tomarse en serio en cada una de sus divisiones para que pueda impulsarse y tomar un camino que lo lleve a triunfar.

“El fútbol debe profesionalizarse, partir de la estructura. Ser fuerte en divisiones menores, en fútbol amateur, en Segunda División y Primera B”, indica.

“Así Primera A será fuerte por consiguiente, porque esto es una pirámide. Se construyen fuerte desde abajo y no desde arriba hacia abajo, como pasa en el fútbol chileno”, finalizó.