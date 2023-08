Siguen los coletazos por la denuncia de David Escalante sobre la final por el ascenso que jugaron, a fines del año pasado, Cobreloa y Copiapó. El jugador loíno señaló que existían sospechas, hacia varios compañeros, por hacerse perder ante el León de Atacama y así sepultar sus chances de volver a Primera División.

Una situación que generó respuestas e investigaciones desde varias partes de los estamentos del fútbol, pero que ahora se le suma un nuevo actor: el Ministerio Público. Y es que la justicia decidió abrir de oficio una investigación tras las denuncias del jugador realizadas a DSports.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, la fiscal a cargo será Lorena Parra Parra y las indagaciones irán en dirección de analizar la veracidad de las declaraciones de Escalante y dilucidar si hubo una infracción al artículo 470, numeral 7, del Código Penal.

Ese artículo está relacionado con que se “hayan recurrido a prácticas fraudulentas con el propósito de manipular”. Esto, en el contexto de juegos.

Además, se anunció que “con el fin de llevar adelante la investigación de una forma más efectiva. También tendrá la colaboración y coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados, ambas pertenecientes a la Fiscalía Nacional”.

Vale recordar que David Escalante señaló en DSports que “el año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Entonces, la duda lamentablemente está, pero no hay pruebas. Pero no nos pueden echar la culpa a todos, tampoco. Si no tienen pruebas, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido y si tienen pruebas, mandarlos en cana, como tiene que ser”.

¿Qué dijo Escalante de Axl Ríos y Deportes Copiapó?

Cabe recordar que en medio de varias denuncias sobre la ética y profesionalismo de algunos jugadores de Cobreloa, Chiquito Escalante manifestó que Axl Ríos “se hizo expulsar a los 20 minutos del primer tiempo. Nos dejó con un hombre menos. Y al año siguiente se fue a Copiapó, el mismo equipo que nos ganó la final por el ascenso”.

¿Cuál fue el resultado en la liguilla de ascenso entre Cobreloa y Deportes Copiapó?

Deportes Copiapó y Cobreloa se enfrentaron en la final de la Liguilla de ascenso de la Primera B en 2022. El marcador global fue un 5-0 para el León de Atacama, luego de empatar sin goles en el partido de ida. La vuelta fue un baile contra los loínos.