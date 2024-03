Gonzalo Jara da la clave del éxito de Bielsa y se lamenta por no tener "quizás nunca más un Alexis Sánchez"

Muchos reniegan de él, pero lo cierto es que Gonzalo Jara tiene merecida la chapa de bicampeón de América. El ex Universidad de Chile y Colo Colo está alejado del fútbol, pero no de comentarlo.

En conversación con el programa Viva Octava de Octava Pasión, Gonzalo Jara analizó el presente de la selección chilena y dio como giro trascendental el paso de Marcelo Bielsa por la angosta y larga faja de tierra.

El defensor consideró que el Loco es el que vino a cambiar la mentalidad en la Roja y que tanto la selección como él mismo le deben mucho, considerándolo como el punto de inflexión.

“Nos hizo competitivos, nos hizo entender, yo siempre lo digo, que el deportista en sí, en deportes colectivos sabe que tiene que competir y que está el equipo por sobre los nombres y los jugadores. El colectivo ante todo”, señaló Jara.

Las claves de un Bielsa que no se repiten

Para Gonzalo Jara, la contraseña para acceder al éxito la tenía el rosarino: no sentirse obligado por los nombres de la plantilla. “Pongo un ejemplo. Él no tiene ningún problema en dejar afuera a un Alexis Sánchez afuera si siente que no está bien y si siente que hay otro que está mejor. Eso te hace ser competitivo”, resaltó.

Además de las loas al rosarino, Gonzalo Jara puso énfasis en la gran generación en la que le tocó estar, en medio de la cual consiguió éxitos como dos Copa América.

“Creo que con él tuvimos el cambio del fútbol chileno y el cambio de la generación de nosotros. Eso también va acompañado de que quizás nunca más vamos a tener un Alexis Sánchez, un Gary Medel, un Arturo Vidal, un Claudio Bravo. Siempre voy a ser agradecido de haber podido jugar con ellos”, confesó el defensa.

Por último, un consejo de Jarita. “Creo que el futbolista chileno siempre ha sido bueno técnicamente y creo que el jugador joven ha perdido el objetivo de querer ser jugador de fútbol porque tiene muchas distracciones: el teléfono, redes sociales y una fama que hoy se ve mucho más, es parte de la vida diaria”, concluyó.