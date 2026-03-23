Tras salir de Cobreloa el 2025, Gerardo Navarrete tiene nuevo club para esta temporada y el mediocampista se suma a un histórico que acaba de sellar su regreso al profesionalismo: Lota Schwager, equipo que recientemente venció a Comunal Cabrero en la final por el ascenso a Segunda División.

De cara a esta temporada, “La Lamparita” continúa reforzándose y según revela el medio Pasión Minero, el jugador de 31 años es uno de los rostros que van por la hazaña.

La carrera de Gerardo Navarrete

El jugador comenzó su carrera en Universidad de Concepción, dando luego el salto internacional pasando por el Granada B, Cádiz y Hércules de la liga de España. El 2018 regresa a Chile y se suma a O’Higgins, para luego pasar a Coquimbo Unido y Unión Española a préstamo.

Tras un breve regreso a Deportes Concepción el 2022, el jugador se sumó a Trasandino el 2023, regresando a España el 2024 sumándose a Ciudad Real. El 2025 regreso a territorio nacional y se sumó a Cobreloa, quedando libre al final de temporada.

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El fixtura de Lota Schwager

Este es el calendario de partidos que tendrá la escuadra en su regreso a la Segunda División. La Lamparita enfrentará a Deportes Linares en su primer partido de la temporada.

Calendario fixtura primera rueda 2026

Lota Schwager vs. Deportes Linares – 5 de abril

Lota Schwager vs. Deportes Rengo – 12 de abril

Lota Schwager vs. Santiago Morning – 19 de abril

Lota Schwager vs. General Velázquez – 26 de abril

Lota Schwager vs. Colchagua CD – 3 mayo

Lota Schwager vs. Provincial Osorno – 10 mayo

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En síntesis: