Santiago Morning ya comenzó a preparar lo que será esta temporada en el campeonato de Segunda División y, de la mano de Esteban Paredes, buscarán el ascenso a Primera B. Con ello en mente aseguró una importante renovación.

A través de sus redes, el equipo anunció que Matías Coronado se queda en el club este 2026. “La historia continúa. Confirmamos que Matías seguirá defendiendo nuestra camiseta una temporada más”.

“Su compromiso y entrega han sido clave, y estamos felices de seguir contando con su profesionalismo para los desafíos que vienen este año. ¡Vamos con todo, Matías!”, escribieron los bohemios en una publicación.

La carrera de Matías Coronado

El extremo de 23 años comenzó su carrera en Ñublense, pasando luego por Iberia. Tras esto sumó distintos préstamos con Santiago Morning, convirtiéndose en una de las figuras de la escuadra.

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El 2026 de Santiago Morning

Los Bohemios viven una temporada llena de cambios y sorpresas donde el histórico goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, fue anunciado como el nuevo DT de la escuadra, revelando además los nuevos refuerzos que se suman al plantel.

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Además de Cruz Bolados, ya fueron anunciados Nicolás Palomo, David Montoya, Marcelo Jorquera, Kevin Rojas, Cristián Magaña y Carlos Muñoz. Por otra parte, Fernando Manríquez también fue una de las figuras renovadas por los bohemios.

En síntesis: