Dos de los equipos más grandes de nuestro fútbol, como Colo Colo y Universidad de Chile, están en busca de firmar un entrenador para la temporada 2024, y un nombre que ambos tenían en sus carpetas era el del argentino Gabriel Milito.

Su nombre comenzó a vincularse con estos cuadros desde septiembre, en el caso de los azules, en los momentos más complejos de Mauricio Pellegrino, y ahora suena con fuerza en el Cacique, tras el despido de Gustavo Quinteros.

Pero ni Colo Colo ni la U eran los únicos interesados en Milito, pues cuadros de su país como Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, también expresaron el deseo de contar con sus servicios, aunque todos estaban a la espera de lo que iba a decir el involucrado.

Finalmente, hay respuestas. Según dio a conocer la cadena TyC Sports, el ex defensor “agradeció estos ofrecimientos pero decidió no aceptar ninguno“, y agrega que “no va a abrir la puerta para un eventual mejoramiento de sus ofertas” y que “no volverá a trabajar hasta junio“.

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Milito en la temporada 2023?

En la última temporada, Gabriel Milito dirigió un total de 40 partidos al mando de Argentinos Juniors. En ellos consiguió 17 triunfos, 10 empates y 13 derrotas, con 50 goles a favor y 38 en contra.

¿Quiénes dirigirán a Colo Colo y la U?

De los dos grandes, el cuadro azul es el que tiene más avanzada su tarea, ya que está sólo a detalles de confirmar el arribo de Gustavo Álvarez como su futuro entrenador para el 2024.

Cosa distinta a la U es lo que ocurre en Colo Colo, donde lo reciente que es la salida de Quinteros hace que recién ahora aparezcan nombres, como los de Gabriel Heinze o del uruguayo Jorge Bava, aunque por ahora no existe claridad al respecto.