El debate ya está instalado: ¿existe o no el Pellegrinismo en Chile? Manuel Pellegrini es sí o sí uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol nacional, pero pareciera ser que no hay una influencia certera de su parte hacia los estrategas nacionales. Así, un representante de los nuevos técnicos criollos es Francisco Bozán, quien defiende a muerte esta corriente.

En conversación con RedGol, el adiestrador de 36 años que tiene a San Luis de Quillota puntero en la tabla de posiciones de Primera B abordó el tema. ¿Por qué no hay en nuestro balompié una corriente Pellegrinista? “La verdad, por lo mismo que siento que pasa con muchos técnicos nacionales, por esa desvalorización que tenemos de lo propio“, dispara de entrada.

“Para nosotros sí que es cierto lo del patio del vecino, todo lo que viene de afuera parte siendo bueno y después nosotros lo devaluamos, lo criticamos. Pero nosotros tenemos uno de los mejores técnicos de Chile y seguimos pensando que lo hicieron bien, porque la verdad que vino mucha gente y lo hicieron muy bien”, complementa.

“Yo siento que no logramos valorar lo que es de nosotros, lo que tiene nuestro tono de voz, lo que tiene nuestra idiosincrasia, lo que tiene el conocimiento de nuestra cultura, es lo primero que cuestionamos, es lo primero que despedimos de un cargo al momento de un par de malos resultados, y parece que tiene que ver con una valoración, porque nadie mejor que Manuel Pellegrini puede saber qué es lo que pasa con nuestro idiosincrasia más allá de los años que lleva afuera”, agrega Bozán.

Tras eso, destaca que sobre el Ingeniero que “el tipo es chileno, sabe cómo se vive, cómo se siente, cómo se come, todo lo que pasa en Chile. La gente que viene de afuera entienden en los pocos meses qué es lo que necesita el chileno, que es el rigor y la disciplina, que normalmente al chileno le gusta después de esta última corriente de Bielsa, luego Sampaoli, de equipos que sean intensos, que propongan desde ese discurso”.

“Y desde ese discurso nosotros entramos muy bien, nos empezó a gustar que logramos lindos resultados, históricos sin ninguna duda, pero sigo pensando yo que no valoramos”, agrega.

Después, destaca que “a mí me tocó estar afuera y ver el trabajo de un tipo que está valorado en Europa como los mejores, con estampa de ser un chileno en Europa, con la estampa de pararse frente a los mejores del mundo, poder dirigirlos, poder gestionar ese nivel de grupo y nosotros todavía cuestionamos lo que puede haber pasado en esa Universidad de Chile, en ese Palestino, en ese Católica. El tipo fue campeón en donde estuvo, y no hemos sido capaces de valorarlo”.

Así, también le manda un palito a los medios de comunicación. “Yo todavía no entiendo por qué aquí todos los fines de semana no hay una columna, no hay una portada, y no hay algo que diga Pellegrini es el mejor técnico de la historia de Chile. Por lejos”.

Entonces, Francisco, ¿no nos queremos tanto? “Yo creo que poquito. Y nos es muy fácil cuestionarnos a nosotros mismos. A nosotros nos pasó en la Universidad de Concepción. Tuvimos una muy buena campaña, muy buena. Peleamos el campeonato y clasificamos a Copa Libertadores, y después se dieron un par de malos resultados y pasamos a ser los peores. Eso pasa con muchos de los chilenos”.

“Me pasa viendo a, para mí uno de los mejores técnicos que hemos tenido a nivel nacional y a nivel de resultados, que fue Mario Salas. Está bien tuvo un campeonato que probablemente no logró resultados, pero no por eso va a pasar a ser de los peores técnicos y fue cuestionado en todas partes. El tipo ganó mucho también. Y así, como chileno, puedo nombrar un montón. Y espero que los chilenos que les está yendo bien hoy en día, no por un par de malos resultados Jaime García va a pasar a ser de los peores. Jaime García hoy día tiene el nivel de resultados que tiene Jaime, es para dirigir en Chile. Y todavía no siento que esté nombrado donde tenga que estar nombrado. ¿Por qué? Porque es chileno”, concluyó.