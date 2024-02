Ex Boca Juniors calienta su reencuentro con Jorge Almirón en Chile: "Le demostraré que sigo vigente"

Luego de su paso por Boca Juniors, con el que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, Jorge Almirón llegó al fútbol chileno con Colo Colo. El técnico liderará al Cacique en el 2024 con la misión de hacerlo protagonista a nivel internacional.

En nuestro país el estratega no sólo tendrá que ayudar a los albos, sino que también vivirá reencuentros. Uno de ellos será con uno de sus ex pupilos en los Xeneizes, quien aprovechó de enviarle una clara amenaza.

Diego González aterrizó en el fútbol chileno para reforzar a Unión Española. Los Hispanos serán el primer rival de Colo Colo en el Campeonato Nacional, donde ambos volverán a verse las caras, aunque con uno con sed de revancha.

Diego González advierte a Jorge Almirón para su reencuentro en Chile

Diego González tendrá la chance de responderle a Jorge Almirón por lo ocurrido en Boca Juniors. El Pulpo sufrió una lesión que complicó su estadía en los Xeneizes, al punto de ser cortado por el ahora técnico de Colo Colo.

En conversación con DSports Radio, el mediocampista se refirió a lo que ha sido su llegada al fútbol chileno. “Si acá el entrenador de Unión Española se decide por no ponerme, más allá de que yo llegue como refuerzo, son las decisiones de él”.

“Tendrá sus motivos, no le diré que necesito jugar porque hice algo en el entrenamiento o me dicen mis compañeros que tengo que jugar porque me ven bien”, añadió recordando lo que le pasó en Boca Juniors.

“Acá me siento así, medio mimado, en otro rol y no me había pasado. Uno siempre la lucha y se va yendo de a poco, pero estoy en una institución donde se brinda al máximo para ofrecerme la comodidad y tranquilidad que el deportista necesita. El mimo al jugador sirve”, complementó.

Ya hablando de lleno de su paso por Boca Juniors, Diego González señaló que “me tocó estar en el club en que siempre uno sueña, del que uno es hincha, poder vivir el día a día desde adentro y es algo magnífico, no podría explicar con palabras”.

En esa misma línea, fue toreando a Jorge Almirón. “Traté de ser lo más profesional posible, quizás me tocó estar más afuera de la cancha, pero intenté respetar a la institución y a mis compañeros”.

Finalmente, aprovechó de dejarle una advertencia al DT en su reecuentro en Chile. “La decisión en ese momento fue de Almirón y la respeté, así como lo hice. Pero en dos semanas tengo revancha con él, así que tendré que demostrarle que sigo vigente, que sigo bien y el fútbol siempre te da revancha”, sentenció

¿Cuáles fueron los números de Diego González en Boca Juniors en 2023?

En la temporada 2023, Diego González logró disputar un total de siete partidos oficiales con Boca Juniors. En ellos no marcó goles ni dio asistencias, alcanzando los 112 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Unión Española?

Colo Colo se verá las caras con Unión Española el próximo sábado 17 de febrero. El duelo está programado para las 18:00 horas, pero por ahora está en suspenso tras confirmarse el paro del fútbol chileno tras reunión en el SIFUP.

