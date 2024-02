Benedetto lanza dura indirecta contra Almirón: “Hace rato que no teníamos un DT que conviva con el equipo”

Ya pasaron un par de meses desde la renuncia de Jorge Almirón a la banca de Boca Juniors. Tras perder la final de la Copa Libertadores, el DT argentino decidió dar un paso al costado, firmando a las semanas un nuevo desafío con Colo Colo.

¿La razón de su partida de la escuadra xeneize? Pues al otro lado de la cordillera se mencionó en su momento las marcadas diferencias con el plantel. Su discurso simplemente no llegaba y por lo mismo decidió armar maletas.

Uno que entregó razones para creer en esa teoría es Darío Benedetto, quien jugando por Boca volvió al gol tras casi cuatro meses en la victoria de 2-0 ante Tigre. El úlitmo tanto del atacante fue el 11 de octubre el 2023 ante Belgrano.

Tras volver a celebrar de manera individual, Benedetto se dio el tiempo de valorar el trabajo del entrenador Diego Martínez, lanzando en el proceso una clara indirecta contra Jorge Almirón.

“Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo. Que hable ya sea con el que está pintado como con el que juega todos los partidos”, afirmó el atacante a los medios trasandinos.

En ese sentido, Benedetto sostuvo que “es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo. Después nosotros tenemos que tratar de llevar eso dentro de la cancha. Se ve reflejado eso”.

Estas palabras tuvieron respuesta en el propio Diego Martínez, quien en la conferencia de prensa postpartido declaró que “estoy contento por él. Un futbolista de su talla y su jerarquía se puso al servicio del equipo, lo vemos bien y es importante para el cuerpo técnico. Los once que juegan de titulares están felices y el resto no, pero es clave no romper con la armonía del día a día, entonces estoy muy contento con él”.

“En nuestra manera tiene un margen de dar más aún, sobre todo nos genera expectativas que, cuando le hablas, te mira a los ojos y te escucha”, concluyó el actual DT xeneize.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón en Boca Juniors?

De abril a noviembre del 2023, Almirón dirigió un total de 43 partidos en el xeneize, con 17 triunfos, 13 empates y 13 derrotas. Registró un 49.61% de rendimiento, donde a pesar de no haber ganado títulos, se dio el lujo de alcanzar la final de la Copa Libertadores.

