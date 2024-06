Esteban Paredes enterró su gloriosa carrera como futbolista y ahora está dedicado a nuevas actividades. En Santiago Morning trabaja como gerente deportivo y su tiempo libre lo ocupa para jugar pádel.

El ex goleador de Colo Colo está feliz con la nueva línea lanzada por adidas, asegurando que “me parece una buena iniciativa porque es un deporte que ha tomado mucha fuerza, me parece bien que se meta de lleno”.

Invita a todos a animarse a tomar la pala pues “es una buena forma de realizar deporte, ya que el pádel es para niños, adolescentes y adultos. Yo lo llevo practicando hace casi dos años y en mi persona ha tomado mucho interés tras dejar el fútbol. aunque ahora debo jugar con la mano y tener buena técnica”.

Indica el ex Visogol que “lo paso muy bien, aunque aún no he jugado muchos campeonatos aún. Lo veo como algo más recreativo, para jugar con amigos, pero como jugador he sido competitivo siempre y quizás voy a jugar más torneos para aumentar el nivel”.

Paredes es rostro de adidas

Paredes y un golpe a lo Chino Ríos

Explica Paredes que ver a tantos ex futbolistas jugando pádel se entiende por el amor hacia la actividad física. “A los deportistas se nos hace un poco más fácil, por haber hecho deporte en el día a día”, señala.

Luego comentó que “mi dupla es Leo Monje, hemos jugado algunos campeonatos, iniciamos en sexta pero ya estamos en tercera, aunque ahí es más difícil ganar”, por lo que aspira a seguir mejorando.

Y luego se quebró al contar su especialidad en la cancha: “Mi mejor golpe es la Gillette que hacía el Chino Ríos, dejarla cortita”.