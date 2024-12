La teleserie entre Unión Española y Emiliano Vecchio suma un nuevo capítulo, luego que el fin de semana se conociera de una millonaria deuda que el jugador tiene por el no pago de arriendo de su departamento, que asciende a los $43 millones de pesos.

Tras darse a conocer los detalles de esta irregularidad, apareció en Argentina una entrevista que el jugador dio a TyC Sports donde destruyó al cuadro de Santa Laura, acusándoles de ser “un desastre”, que no le ayudaron en su vuelta a Chile y que no volvería a jugar con ellos para 2025.

Menos de 24 horas pasaron desde aquellos dichos para que Vecchio cambiara radicalmente su versión de los hechos. A través de un video que ya es viral en redes sociales, se desdijo de sus fuertes palabras en contra de Unión Española.

La nueva versión de Vecchio y su relación con Unión Española

“Quiero tomarme un minuto para aclarar algunas de las situaciones y las noticias que han salido, que lamentablemente no entiendo ni entendemos por qué salen esas cosas, esas mentiras que la verdad hacen tanto daño“, partió su aclaración el volante.

Luego, Vecchio afirma que “la relación mía con la Unión Española en este año fue de transparencia, en la cual nos hemos ayudado mutuamente en todo, y que todo lo que se dice no es real. Es más, yo no hablé con ningún medio, esa declaración yo no la hice, así que eso también lo quiero dejar muy en claro”.

“Tanto en lo profesional como en lo humano siempre me han ayudado, me han respetado, así que les estoy muy agradecido al club”, finaliza su declaración pública el mediocampista de 36 años que busca equipo para seguir su carrera en 2025.

¿Cuáles fueron sus números en el 2024?

En su polémica vuelta a Independencia, Emiliano Vecchio estuvo muy lejos de lo que fue su primera etapa en cuanto a rendimiento. Disputó 1.557 minutos en cancha durante 23 encuentros, donde anotó seis goles y seis asistencias.